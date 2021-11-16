Nahimic — программа для улучшения качества звука на компьютере, наложения 3D-аудиоэффектов, и создания виртуальной среды объемного звучания. Это бесплатная программа для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 (32/64 бит), 10 и 11 (64 бит), но подходит она не для всех компьютеров (аудиокарта должна поддерживать технологию Nahimic).

Зачем нужна программа Nahimic?

Nahimic — это программное обеспечение для расширения функциональности аудиокарты компьютера, т.е. улучшения звука и наложения поверх него 3D-аудиоэффектов. Также программа позволяет в автоматическом и ручном режиме изменять различные параметры не только звука, но и микрофона.

Приложение Nahimic в основном используется любителями компьютерных игр. Это также обусловлено эксклюзивной поддержкой игровых ноутбуков и материнских плат от различных производителей (MSI, Gigabyte/Aorus, Dell, Lenovo, ASRock и др.). Однако ее можно установить и на обычные (неигровые) компьютеры с подходящей аудиокартой и драйвером Realtek High Definition Audio driver или Realtek HD Universal Driver. Для первого драйвера следует использовать версию Nahimic 2 (доступна для скачивания с этой страницы), для второго — Nahimic 3 (можно скачать только с Microsoft Store. В программе также предусмотрены дополнительные игровые функции.

Далее мы рассмотрим функционал Nahimic версии 2.

Функции программы Nahimic

Все доступные функции программы Nahimic 2 можно условно разбить на 3 категории:

Функции работы со звуком Функции работы с микрофоном Игровые функции

К числу функций работы со звуком относятся:

Bass Boost. Отвечает за регулировку низких частот, т.е. басов.

Frequency Leveler. Автоматическая функция, обеспечивающая поддержание низких, средних и высоких частот в комфортном для человеческого слуха диапазоне. Т.е. еле слышимый звук усиливается, слишком громкий — понижается.

Volume Boost. Функция усиления звука сверх того значения, что выдает воспроизводимый файл или игра.

Voice Сlarity. Функция служит для нормализации уровня громкости человеческой речи. Одновременно может способствовать улучшению качества звука в фильмах и при общении онлайн, в т.ч. в многоканальных аудиорумах (в том же Discord, например, или во внутриогровом аудиочате).

Функция предназначена для регулировки интенсивности звука, также способствуя его усилению или, наоборот, приглушению.

Virtual Surround. Наиболее важная для геймеров функция, позволяющая превратить обычную двухканальную аудиосистему в систему объемного звучания 7.1.

Также в Nahimic предусмотрены готовые пресеты с оптимальными настройками регулируемых параметров звука для различных игровых жанров, просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Настройка микрофона в Nahimic:

Voice Leveler. При активации данной функции программа будет автоматически увеличивать или понижать чувствительность микрофона в зависимости от того, насколько далеко тот находится от пользователя в данный момент.

Noise Gate. Фильтр устранения фоновых шумов, а также технических шумов, если те возникают в самом микрофоне.

Noise Reduction. Еще один фильтр, связанный с шумами, но только он не устраняет их, а понижает их интенсивность (в некоторых случаях устранение шумов может привести к потере «полезного» звука).

Последние два фильтра настраиваются вручную, но пользователь может активировать дополнительную функцию автоматической их настройки.

Касательно игровых функций Nahimic:

HD Audio Recorder. Если активировать эту функцию, то все настройки и эффекты, активированные для звука и микрофона, будут автоматически применяться/накладываться поверх голоса геймера во время трансляции или записи геймплея. Причем настройки и эффекты активируются только в тот момент, когда игрок что-либо говорит в микрофон.

Audio Launch Pad. По нажатию горячих клавиш Nahimic будет воспроизводить заранее подготовленные аудиофрагменты длительностью не более 30 секунд. Это один способов подчеркнуть важность игрового момента при трансляции игр.

Sound Tracker. Вывод на экран оверлея, наглядно показывающего, откуда именно доносится звук в игре (выстрел, взрыв, перемещение вражеских персонажей и т.д.). Оверлей представляет собой своеобразный радар со стрелкой, указывающей направление звука. Поддерживается не во всех играх.

В Nahimic 3 расширен список функций в каждой из категорий.