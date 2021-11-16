Nahimic — программа для улучшения качества звука на компьютере, наложения 3D-аудиоэффектов, и создания виртуальной среды объемного звучания. Это бесплатная программа для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 (32/64 бит), 10 и 11 (64 бит), но подходит она не для всех компьютеров (аудиокарта должна поддерживать технологию Nahimic).
Зачем нужна программа Nahimic?
Nahimic — это программное обеспечение для расширения функциональности аудиокарты компьютера, т.е. улучшения звука и наложения поверх него 3D-аудиоэффектов. Также программа позволяет в автоматическом и ручном режиме изменять различные параметры не только звука, но и микрофона.
Приложение Nahimic в основном используется любителями компьютерных игр. Это также обусловлено эксклюзивной поддержкой игровых ноутбуков и материнских плат от различных производителей (MSI, Gigabyte/Aorus, Dell, Lenovo, ASRock и др.). Однако ее можно установить и на обычные (неигровые) компьютеры с подходящей аудиокартой и драйвером Realtek High Definition Audio driver или Realtek HD Universal Driver. Для первого драйвера следует использовать версию Nahimic 2 (доступна для скачивания с этой страницы), для второго — Nahimic 3 (можно скачать только с Microsoft Store. В программе также предусмотрены дополнительные игровые функции.
Далее мы рассмотрим функционал Nahimic версии 2.
Функции программы Nahimic
Все доступные функции программы Nahimic 2 можно условно разбить на 3 категории:
- Функции работы со звуком
- Функции работы с микрофоном
- Игровые функции
К числу функций работы со звуком относятся:
- Bass Boost. Отвечает за регулировку низких частот, т.е. басов.
- Frequency Leveler. Автоматическая функция, обеспечивающая поддержание низких, средних и высоких частот в комфортном для человеческого слуха диапазоне. Т.е. еле слышимый звук усиливается, слишком громкий — понижается.
- Volume Boost. Функция усиления звука сверх того значения, что выдает воспроизводимый файл или игра.
- Voice Сlarity. Функция служит для нормализации уровня громкости человеческой речи. Одновременно может способствовать улучшению качества звука в фильмах и при общении онлайн, в т.ч. в многоканальных аудиорумах (в том же Discord, например, или во внутриогровом аудиочате).
- Функция предназначена для регулировки интенсивности звука, также способствуя его усилению или, наоборот, приглушению.
- Virtual Surround. Наиболее важная для геймеров функция, позволяющая превратить обычную двухканальную аудиосистему в систему объемного звучания 7.1.
Также в Nahimic предусмотрены готовые пресеты с оптимальными настройками регулируемых параметров звука для различных игровых жанров, просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Настройка микрофона в Nahimic:
- Voice Leveler. При активации данной функции программа будет автоматически увеличивать или понижать чувствительность микрофона в зависимости от того, насколько далеко тот находится от пользователя в данный момент.
- Noise Gate. Фильтр устранения фоновых шумов, а также технических шумов, если те возникают в самом микрофоне.
- Noise Reduction. Еще один фильтр, связанный с шумами, но только он не устраняет их, а понижает их интенсивность (в некоторых случаях устранение шумов может привести к потере «полезного» звука).
- Последние два фильтра настраиваются вручную, но пользователь может активировать дополнительную функцию автоматической их настройки.
Касательно игровых функций Nahimic:
- HD Audio Recorder. Если активировать эту функцию, то все настройки и эффекты, активированные для звука и микрофона, будут автоматически применяться/накладываться поверх голоса геймера во время трансляции или записи геймплея. Причем настройки и эффекты активируются только в тот момент, когда игрок что-либо говорит в микрофон.
- Audio Launch Pad. По нажатию горячих клавиш Nahimic будет воспроизводить заранее подготовленные аудиофрагменты длительностью не более 30 секунд. Это один способов подчеркнуть важность игрового момента при трансляции игр.
- Sound Tracker. Вывод на экран оверлея, наглядно показывающего, откуда именно доносится звук в игре (выстрел, взрыв, перемещение вражеских персонажей и т.д.). Оверлей представляет собой своеобразный радар со стрелкой, указывающей направление звука. Поддерживается не во всех играх.
В Nahimic 3 расширен список функций в каждой из категорий.