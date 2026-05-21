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MyPhoneExplorer

MyPhoneExplorer

Программа для управления смартфонами на базе Android

4,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.3
Скачать 16 MB
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История изменений

Версия 2.3

  • Теперь телефон можно использовать как сканер штрихкодов и NFC-меток для ПК. Управление смартфоном идёт удалённо, по Wi-Fi.
  • Добавлена прямая синхронизация данных с облаком Microsoft и почтовым календарём Outlook.
  • Встречи и события в календаре теперь отображаются понятнее и удобнее.
  • Разработчики также доработали интерфейс и починили различные небольшие баги.

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

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