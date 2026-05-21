MyPhoneExplorer — программа для управления Android-смартфонами через компьютер. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows XP SP2, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Программа MyPhoneExplorer предназначена для получения доступа практически ко всем данным (в том числе фотографий и видео), хранящимся на смартфоне под управлением Android версии 4.0 и выше. Кроме того, приложение позволяет запускать/управлять с компьютера целым рядом основных функций аппарата — выполнение звонков, отправка SMS, редактирование контактов и т.д.

Как пользоваться программой MyPhoneExplorer?

Приложение MyPhoneExplorer состоит из двух компонентов — сервера (устанавливается на компьютер) и клиента (устанавливается на смартфон). Компоненты программы способны сообщаться между собой через Wi-Fi, Bluetooth или USB-кабель. Т.е. соединение межу ПК и смартфоном можно настроить, используя любой из этих трех типов интерфейсов.

Клиент представляет собой обычное Android приложение, которое требуется самостоятельно скачать с Google Play (на момент написания обзора страница магазина с приложением MyPhoneExplorer не открывалась из РФ), сервиса AppGallery (для смартфонов Huawei) либо с сайта разработчика разработчика (в виде APK-файла, который придется установить на смартфон в ручном режиме). Серверный компонент программы MyPhoneExplorer можно скачать на этой странице.

После установки приложения на компьютер и телефон нужно настроить связь между устройствами следующим образом (обычно это требуется сделать всего один раз при первой установке соединения):

Нажать в программе для компьютера клавишу «F1» или выбрать в меню «Файл» пункт «Подключить».

В отобразившемся окне следует выбрать тип соединения между ПК и смартфоном (проще всего через Wi-Fi).

Если был выбран Wi-Fi, то на экране отобразится QR-код. Теперь нужно запустить приложение на телефоне, коснуться значка с изображением QR-кода в основном окне и при помощи камеры отсканировать QR-код, показанный на экране компьютера.

При успешном соединении программа предложит ввести имя для идентифицированного телефона и выполнить синхронизацию данных. Во время синхронизации на телефоне следует несколько раз нажимать кнопку согласия предоставления доступа приложению к запрашиваемым данным/функциям аппарата (записная книга, сообщения и т.д.).

Если все разрешения были выданы приложению-клиенту, то по завершению синхронизации можно будет использовать весь доступный функционал программы.

Функции программы MyPhoneExplorer

В список функциональных возможностей программы MyPhoneExplorer входят:

Управление смартфоном (только через USB-кабель) с компьютера при помощи мыши.

Возможность набора текста с удаленной клавиатуры MyPhoneExplorer (соответствующую опцию нужно активировать в настройках телефона).

Выполнение/прием звонков, отправка (в т.ч. рассылка) и получение SMS-сообщений.

Просмотр и управление контактами: редактирование, удаление и добавление. При добавлении нового контакта можно добавить несколько телефонных номеров, выбрать хранилище (память телефона или Google-аккаунт), заполнить сведения о месте жительства, работы и т.д. — все, как и в случае создания новых контактов на телефоне.

Поиск дубликатов контактов, у которых совпадают имена, номера и адреса Email (по умолчанию эта опция выключена). Также можно найти контакты, у которых совпадает только один из этих критериев.

Фильтрация контактов по всем критериям — имени и фамилии, сотовому/рабочему/домашнему телефону, адресам, Email и т.д. Достаточно просто начинать вбивать в текстовое поле фильтра символы с клавиатуры — совпадающие с запросом контакты сразу же отобразятся в таблице.

Просмотр списка исходящих, входящих и пропущенных вызовов с возможностью их фильтрации по аналогии с предыдущем пунктом. Неизвестные номера могут быть сразу добавлены в список контактов. Отсюда же можно выполнять звонки и отправлять SMS.

Встроенный органайзер позволяет управлять календарем и заметками в телефоне. В первом случае пользователь может не только просматривать ранее запланированные, но и создавать новые события и задания, которые будут добавлены в смартфон. Функции по заметкам — чтение, удаление и создание.

Как файловый менеджер, MyPhoneExplorer обладает необходимым набором функций — просмотр содержимого папок в различных режимах отображения значков (список, таблица и пр.), скачивание на ПК и загрузка файлов и папок на телефон.

Наличие функции синхронизации фотографий между компьютером и смартфоном в один клик, а также функции синхронизации папок. Последняя позволяет задавать правила синхронизации, настраивать фильтры для выборки файлов и папок, создавать задания для автоматической синхронизации и т.д.

Возможность просмотра установленных приложений и отправка на телефон команд на их установку (понадобится APK-файл) или удаление.

Возможность считывания данных из буфера обмена телефона в буфер обмена компьютера, и в обратном направлении (только для текста). Например, можно скопировать в смартфоне ссылку из браузера, затем запустить в MyPhoneExplorer функцию переноса буфера «Телефон > ПК», то скопированную на смартфоне ссылку можно будет вставить в браузер компьютера обычным способом.

Прием и отображение приходящих на телефон уведомлений на компьютере с возможностью их удаления (нужно отдельно предоставить приложению MyPhoneExplorer доступ к уведомлениям в настройках смартфона).

Таким образом, MyPhoneExplorer по функционалу опережает множество (если не все) платных программ аналогичного предназначения, оставаясь при этом полностью бесплатной.