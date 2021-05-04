My Tester VAZ — программа для диагностики и тестирования ДВС отечественных автомобилей ВАЗ с инжекторным двигателем (ВАЗ 2113, 2114 и др.) и ЭБС серии Январь 5.1 или Bosch M1.5.4. Это свободно распространяемая бесплатная программа для компьютеров под управлением Windows XP и выше (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа My Tester VAZ?

Программа My Tester VAZ служит для проведения диагностики и проверки в режиме реального времени текущих технических характеристик на соответствие заводским стандартам двигателей у автомобилей с ЭБС (электронными блоками управления) Январь 5.1 или Bosch M1.5.4. Несмотря на присутствие в названии программы аббревиатуры «VAZ», ее можно использовать для диагностики ДВС вообще у любых автомобилей, в которых используются указанные выше ЭБС (Bosch M1.5.4, например, можно встретить у ряда иномарок).

При помощи My Tester VAZ пользователь сможет самостоятельно выявить проблемы с двигателем и устранить некоторые неполадки, если они не требуют вмешательства специалистов. К таким неполадкам относятся, например — выход из строя какого-либо датчика, влияющего на работу движка или недостаточный объем подачи воздуха в двигатель по банальной причине засорения воздуховода. Устранение более сложных неполадок, вроде снижения эффективности работы форсунок впрыска топлива (что также можно выявить при помощи My Tester VAZ), лучше доверить профессионалам.

Отдельно отметим одну из наиболее полезных функций программы — вывод ошибок, хранящихся в электронном блоке управления автомобиля. Благодаря этой функции пользователь сможет выявить не только текущие неисправности ДВС и связанных с ним систем, но и неисправности, которые возникали ранее и были сохранены в памяти ЭБУ.

Как пользоваться программой My Tester VAZ

Сама программа My Tester VAZ проста в использовании, однако для ее работы потребуется приобрести или спаять самостоятельно модуль для подключения компьютеру к ЭБУ автомобиля. Одну из самых простых схем такого модуля можно найти, если кликнуть по кнопке с изображением транзистора на панели задач.

После подключения ПК к блоку управления авто от пользователя потребуется запустить функцию тестирования (меню «Начать тестирование»), затем напротив кнопки «Идент.(VIN)» выбрать последовательный порт, к которому подключен ЭБУ (COM1, COM2, COM3…), а затем нажать кнопку «Начать» . Примерно через 5 секунд программа установит связь с ЭБУ, о чем будут сигнализировать появление на экране параметров двигателя, кодов ошибок и т.д.

Более подробную инструкцию по использованию программы My Tester VAZ можно найти в сопроводительном DOCX-файле (Инструкция по My Tester VAZ). Она написана самим автором приложения (орфография и пунктуация сохранены). Также к программе приложен файл «Коды ошибок ЭБУ АвтоВАЗ», в котором приведена расшифровка практически всех ошибок, из-за которых загорается лампочка «Check Engine».