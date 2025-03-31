SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Multiplicity

В данном списке представлены программы для замены Multiplicity. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Multiplicity, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

spacedesk
spacedesk

Версия 2.2.33

Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (34)
Duet Display
Duet Display

Версия 4.0.502

Программа для подключения к ПК дополнительных мониторов

Оценок пока нет
GlideX
GlideX

Версия 4.2.1.0

Программа для вывода изображения со смартфона на ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
AeroAdmin
AeroAdmin

Версия 4.93

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
superDisplay
superDisplay

Версия 1.1.10

Программа, позволяющая превратить Android планшет во второй монитор для ПК

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (13)
Tab Display
Tab Display

Версия 0.0.39

Программа, позволяющая превратить Android/iOS-планшет во второй монитор

Оценок пока нет