Multiplicity — программное обеспечение, позволяющее управлять несколькими компьютерами одним комплектом мыши с клавиатурой. Утилита совместима с 32 и 64-битными Windows 10 и 11.

Программа платная, но есть 30-дневный пробный период. Стоимость бизнес- и корпоративной версии программ зависит от количества компьютеров, которые потребуется связать одним ПО. Цена начинается от 29,99 долларов за Multiplicity для 5 компьютеров, для 10 ПК — 49,99 долларов. Чтобы связать 20 ПК нужно заплатить 149,9 долларов, а 40 — 199,99 долларов.

Особенности и функции Multiplicity

Multiplicity использует технологию ControlStream v4 от Stardock, чтобы отображать несколько рабочих столов от разных компьютеров на одном дисплее. Программное обеспечение позволяет свободно перетаскивать файлы, копировать и вставлять с одного ПК на другой. Можно блокировать и разблокировать все подключенные через ПО устройства с одной клавиатуры.

Шифрование AES 256

При обмене данных применяется шифрование AES 256. Этот алгоритм надежно защищает перетаскиваемые данные от внешнего проникновения злоумышленников.

Seamless и функции для потоковой передачи файлов

Наличие функции Seamless дает возможность расположить мониторы на экране в зависимости от их разрешения. Утилита разрешает транслировать аудио с любого устройства, подключенного к ПК через Multiplicity. Также можно транслировать несколько видеопотоков с разных компьютеров на 1 дисплей.

Программа позволяет перенести все чаты приложения Discord на другие устройства. Однако доступ к ним останется у пользователя компьютера, с которого осуществляется стриминг игры.

Бесшовный дисплей

Функция «Бесшовный дисплей» позволяет использовать рабочий стол чужого компьютера или ноутбука вместо своего. Наличие возможности создания горячих клавиш для быстрого переключения между нужными функциями упрощает работу с несколькими ПК одновременно.

С помощью программы можно запустить Visual Studio на мощном компьютере и работать в ней на более слабом ПК или ноутбуке.

Программное обеспечение поддерживает современные сетевые протоколы IPv6. Можно запустить автоматическую установку и активацию с одного компьютера на другой. В программе реализована возможность управления одним лицензионным ключом для всех компьютеров.