SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MSpeech

В данном списке представлены программы для замены MSpeech. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MSpeech, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

VOCO
VOCO

Версия 2.0

Программа для преобразования речи в текст

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (38)