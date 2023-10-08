MSI Super Charger — программа для ускорения зарядки смартфонов, планшетов и других устройств, поддерживающих зарядку через USB-порт компьютера (производителем рекомендовано использование утилиты для зарядки iPhone, iPad и iPod). Это полностью бесплатное приложение для владельцев материнских плат MSI, поддерживающих технологию Super Charger

Программа MSI Super Charger предназначена для установки на ПК под управлением операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс утилиты имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа MSI Super Charger?

Программа MSI Super Charger предназначена для переключения работы USB-портов типа JUSB в режим зарядки USB-устройств. JUSB — специальные USB-разъемы на ноутбуках и материнских платах производства MSI (возможно, они присутствуют и у других производителей). От обычных USB-разъемов (если речь про разъемы на материнских платах), JUSB отличаются цветом — они красные.

Технически, программа MSI Super Charger увеличивает ток на JUSB-порту со стандартных 0,5А до 1,5А. Т.е. зарядка устройства через данный порт будет ускорена примерно в 3 раза. Но стоит иметь в виду, что переключение режима работы JUSB-порта приведет к невозможности передачи данных через него. Другими словами, USB-разъемом можно будет пользоваться только для зарядки смартфонов/планшетов/плееров. Обмен данными с компьютерами станет невозможным.

Отметим, что технология Super Charger и управляющее ПО изначально задумывались для ускорения зарядки Apple-гаджетов iPhone, iPad и iPod. Однако с ее помощью можно заряжать и любые другие USB-устройства, чей ток зарядки составляет не менее 1,5А (в противном случае возможен выход устройства из строя). Максимально допустимое значение тока зарядки имеющегося устройства можно узнать из технической документации к нему (также значение тока можно посмотреть на корпусе зарядного устройства).

Как пользоваться программой MSI Super Charger?

Если речь идет о настольном компьютере, первое, что требуется сделать — найти JUSB-порт в системном блоке. Но, скорее всего, его там не окажется (особенно, если компьютер собирался пользователем собственноручно). Если порта в корпусе ПК не предусмотрено, его нужно будет вывести при помощи специального USB-адаптера для материнских плат.

Если технология Super Charger поддерживается компьютером, то сразу после подключения устройства к JUSB-гнезду откроется пользовательский интерфейс программы (если он не появляется, значит, технология не поддерживается материнской платой). Далее от пользователя потребуется только активировать особый режим работы JUSB-интерфейса, нажав на соответствующую кнопку (никаких настроек у программы не предусмотрено).

По словам разработчиков, переключенный при помощи MSI Super Charger в режим зарядки JUSB-порт, продолжит обеспечивать устройства высоким током зарядки даже при активации экономного режима работы компьютера, его перехода сон и гибернацию или даже выключении (при условии, что компьютер не был полностью отключен от сети).