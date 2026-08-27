MSI Dragon Center — программа для управления материнскими платами, видеокартами, клавиатурами, мышками и прочими устройствами производства компании MSI. Приложение распространяется бесплатно, но может быть установлено только на компьютеры с поддерживаемым оборудованием MSI на борту. Программа предназначена для операционных систем Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа MSI Dragon Center?

MSI Dragon Center представляет собой централизированную панель управления компьютерными устройствами производства MSI, куда относятся материнские платы, графические карты, клавиатуры, мыши, мониторы. Программа также подходит и для управления ноутбуками MSI.

Если вкратце, при помощи MSI Dragon Center можно не только вручную настраивать любые настраиваемые параметры поддерживаемых устройств, но также скачивать и устанавливать драйверы для них, осуществлять мониторинг их работы. Для каждого отдельного типа оборудования в MSI Dragon Center предусмотрены индивидуальные модули управления с собственным набором функций в количестве, зависящем от модели конкретного устройства.

Функции программы MSI Dragon Center

Функциональные возможности панели управления MSI Dragon Center зависят от того, каким оборудованием MSI располагает компьютер пользователя. Рассмотрим ключевые функции программы.

Игровой режим и управление игровыми устройствами

При помощи MSI Dragon Center можно активировать игровой режим, позволяющий перенаправить всю вычислительную мощь компьютера на воспроизведение игр. Пользователи могут выбрать один из преднастроенных режимов работы данной функции либо настроить его вручную, задав параметры для процессора, оперативной памяти, кулеров и видеокарты.

В программе также предусмотрен ряд функций для управления игровыми клавиатурами и мышками, начиная с их RGB-подсветки, и заканчивая тончайшими настройками рабочих параметров.

Увеличение производительности ПК

Для опытных пользователей в MSI Dragon Center предусмотрен функционал по увеличению производительности компьютера путем разгона тактовых частот работы графического и/или центрального процессора и/или памяти, регулировки параметров напряжения материнской платы, а также таймингов и параметров питания ОЗУ.

Предусмотрены индивидуальные функции для ручного и автоматического контроля скорости вращения кулеров. Для некоторых моделей материнских плат MSI (например, платы серии «B550» или «Z490») предусмотрена возможность автоматического подбора скорости вращения вентиляторов процессора и видеокарты в зависимости от текущей температуры устройств при использовании уникальной технологии с искусственным интеллектом «FROZR AI».

Мониторинг производительности компьютера

Посредством MSI Dragon Center можно отслеживать в режиме реального времени все ключевые параметры работы центрального процессора, видеокарты, оперативной памяти и кулеров. Модуль мониторинга ПК позволяет выводить данные о текущих параметрах в гаджет для рабочего стола. Причем пользователь может выбрать, какую именно информацию он хотел бы отслеживать.

Отдельно отметим разработанную специально для геймеров функцию вывода информации о производительности компьютера прямо на игровой экран. Как и в случае с гаджетом, пользователь может выбрать, какие сведения о ПК будут выводиться на дисплей.

Настройка гаммы, насыщенности, яркости и контрастности монитора

Функция позволяет вручную настраивать указанные параметры монитора, независимо от его производителя и модели. Значения гаммы, насыщенности, яркости и контрастности могут быть установлены для каждого цветового канала (красного, зеленого и синего) в отдельности. Также имеется возможности включения одного из 3-х преднастроенных режимов — «Комфортный», «Геймерский» и «Режим кинотеатра».

Мониторинг сетевой активности

В MSI Dragon Center встроен мощный модуль мониторинга сетевой активности ПК. Он позволяет отслеживать скорость передачи данных и объем переданного и принятого трафика в отдельности для каждой программы с доступом в сеть. Модуль автоматически определяет тип сетевого трафика. Израсходованный на передачу файлов, онлайн-игры и стриминг трафик фиксируется программой отдельно, для чего в ней предусмотрены соответствующие вкладки.

Отдельно отметим способность MSI Dragon Center приоритезировать сетевой трафик. Пользователь может задать для любого выбранного приложения приоритет от низшего до высшего. Для программ с высоким приоритетом выделяется более широкий сетевой канал, нежели для программ с низким приоритетом.

Управление RGB-подсветкой устройств

Если подключенное к ПК устройство имеет встроенную RGB-подсветку, ею можно будет управлять через MSI Dragon Center. Причем программой поддерживаются не только MSI-устройства, но и оборудование от некоторых других производителей. Функционирование RGB-подсветок можно по-разному автоматизировать, быстро переключать режимы их работы при помощи горячих клавиш или даже голосового управления

Установка и обновление драйверов

В MSI Dragon Center предусмотрен встроенный менеджер драйверов. С его помощью можно, как установить отсутствующие, так и обновить устаревшие драйверы устройств, если те являются продукцией компании MSI. Кроме того, данный модуль также позволяет устанавливать на компьютер дополнительные утилиты, например — MSI DPC Latency Tuner (отдельная утилита разгона процессоров MSI) или MSI USB Speed Up (служит для ускорения работы некоторых моделей материнских плат MSI с USB-накопителями).