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MSI Center

MSI Center

Программа для управления устройствами от MSI и оптимизации работы Windows 10/11

2,3 (75)
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Актуальная версия 2.0.64.0
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История изменений

Версия 2.0.64.0

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Оценки программы

2,3

75 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о MSI Center

4 отзыва

Владимир

Кто нибудь знает что происходит!
Не могу войти в приложении MSI Center после обновления последней версии 2.0.31.0 ввожу почту и пароль вылезает окно нет подключения с интернетом.
Хотел вернуть раннюю версию 2.0.30.0 но её не где нет.

Smerch

После первичной установки перегрузите компьютер и закончите установку программы.

Вячеслав

Здравствуйте, я не могу открыть приложение, уже установил принял пользовательские соглашение и т.д, потом на окошко "после выхода из msi..." нажимаю выход и так по кругу, приложение не запускается, можете подсказать что делать в такой ситуации?

sergio

привет, как ее устанавливать? нажимаю на файл, тупо проходит установка, не спрашивая места куда, и все, ни значков, ничего нет