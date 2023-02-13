MSI Center — программа для настройки и управления материнскими платами, видеокартами, «умными» системными блоками, ноутбуками и игровыми устройствами производства компании MSI со множеством вспомогательных функций, в т.ч. для оптимизации работы операционной системы под конкретные задачи пользователя. Также в MSI Center присутствует встроенный менеджер драйверов, автоматически устанавливающий/обновляющий ПО того или иного устройства MSI.

MSI Center — бесплатная программа для операционных систем Windows 10 и 11 (64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа MSI Center?

Все доступные функции MSI Center можно условно разбить на две категории — основные и вспомогательные. К числу основных относятся:

Управление материнскими платами MSI. Включает в себя функции автоматической регулировки скорости вращения кулеров, управления поддерживаемыми платой технологиями (например, активация/деактивация объемного звука на уровне аудиокарты), а также светодиодной подсветкой.

Управление светодиодной подсветкой «Mystic Light» видеокарт (как с графическими процессорами NVIDIA, так и AMD) производства MSI.

Управление периферийными устройствами — мышками, клавиатурами и наушниками, а также системными блоками производства MSI. Функционал программы зависит от конкретной модели имеющегося в распоряжении пользователя устройства. В любом случае доступны функции управления подсветкой «Mystic Light», которой оснащены все современные игровые модели мышек, клавиатур и наушников от MSI.

Установка отсутствующих и обновление уже установленных на компьютер драйверов устройств производства MSI. Помимо видеокарты и периферии, сюда также относятся встроенные в материнскую плату устройства: сетевые и аудиоадаптеры, чипсеты, различные контроллеры и т.д. Кроме того, имеется возможность установки вспомогательных утилит.

Автоматическая оптимизация компьютера/операционной системы (освобождение памяти, закрытие фоновых процессов и т.д.). Пользователю доступно несколько готовых профилей (можно создавать и свои собственные) с различными настройками, определяющими производительность компьютера. Например, режим «Gaming Mode» обеспечивает максимальную производительность в играх, а режим «Silent» понижает уровень шума, замедляя вращение кулеров, но и снижает производительность ПК в целом.

Отдельно отметим функции для ноутбуков MSI. При помощи MSI Center можно в один клик активировать режим максимальной экономии энергии, что значительно продлевает время работы лэптопа от аккумулятора. Также имеется возможность временного отключения тачпада при подключении к ноутбуку мышки и встроенной в лэптоп веб-камеры. А функция калибровки аккумулятора позволит устранить ошибочное определение операционной системой остаточного уровня заряда.

Вспомогательный функционал MSI Center:

Мониторинг различных рабочих параметров компьютера — от температуры и нагрузки на центральный и графический процессоры до скорости вращения кулеров и текущей скорости передачи данных через используемые сетевые адаптеры.

Вывод на игровой экран окна для мониторинга параметров работы компьютера и управления различными функциями MSI Center — активация профилей производительности, настройка чувствительности мыши, регулировка звука и т.д.

Наличие интеллектуальной функции, автоматически изменяющей приоритет запущенных процессов, от чего зависит выделяемая под них мощность процессора. Пользователь может и сам создать список приложений — чем выше оно находится в этом списке, тем выше будет его приоритетность.

Наличие функции записи игрового процесса с экрана компьютера в видеофайл с возможностью его загрузки на различные онлайн-платформы — Twitch, YouTube и др.

Возможность управления цветовой схемой дисплея компьютера (технология «True Color»), как вручную, так и автоматически путем задействования одного из 7 (на момент написания обзора) профилей. Например, профиль «Anti-Blue» уменьшает насыщенность синего цвета, а профиль «Movie» выставляет такие цвета, при которых комфортно просматривать фильмы.

Функция устранения шумов, разработанная специально для геймеров, обеспечивает четкую слышимость речи членов команды и/или четкую речь самого пользователя при голосовом общении. Заявляется о способности данной функции устранять такие внешние шумы, как, например, гул вентиляторов охлаждения или даже щелчки мышью и клавиш при наборе текста с клавиатуры.

Утилита MSI Center поддерживает только определенные модели материнских плат, ноутбуков, видеокарт и игровых девайсов. В описании к оборудованию на официальном сайте MSI даны сведения о поддержке тем или иным устройством возможности управления через MSI Center.