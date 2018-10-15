SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MSI Afterburner

В данном списке представлены программы для замены MSI Afterburner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MSI Afterburner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

Aorus Engine
Aorus Engine

Версия 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (25)
Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Ryzen Controller
Ryzen Controller

Версия 2.6.0

Программа для разгона мобильных процессоров у ноутбуков AMD

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
FPS Monitor
FPS Monitor

Версия 5520

Программа для отображения FPS и других параметров компьютера в играх

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (97)
System Scanner
System Scanner

Версия 1.1

Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями

Оценок пока нет
ASUS GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III

Версия 1.7.7.0

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и RADEON

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (111)
Intel Extreme Tuning Utility
Intel Extreme Tuning Utility

Версия 7.13.1.5

Программа для разгона процессоров Intel

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (37)
ZOTAC FireStorm
ZOTAC FireStorm

Версия 3.0.0.39

Программа для разгона игровых видеокарт ZOTAC

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
EVGA Precision X1
EVGA Precision X1

Версия 1.3.7.0

Программа для разгона игровых видеокарт NVIDIA

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
EVGA Precision
EVGA Precision

Версия 6.2.7

Программа для настройки и разгона видеокарт

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
NZXT CAM
NZXT CAM

Версия 4.30.2

Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
GameBoost
GameBoost

Версия 3.10.21.2019

Программа для ускорения игр

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
GameGain
GameGain

Версия 4.6.4

Программа для увеличения производительности игр

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)
ATITool
ATITool

Версия 0.27 Beta 4

Программа для настройки и разгона видеокарт nVidia и ATI

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (11)
PowerStrip
PowerStrip

Версия 3.90.736

Программа для настройки параметров и разгона видеокарт

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RivaTuner
RivaTuner

Версия 2.24

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
MSI Gaming APP
MSI Gaming APP

Версия 5.0.0.16

Программа для настройки работы видеокарт MSI серии Gaming

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (32)