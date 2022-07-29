MSI Kombustor — программа для тестирования видеокарт посредством оказания нагрузки близкой к предельным значениям.

Утилита помогает решить две задачи — замерить производительность графического адаптера и оценить стабильность его работы в "стрессовых" ситуациях (т.е. в момент полной загруженности). Также в программе реализована функция "прогрева" центрального процессора, позволяющая оценить эффективность функционирования системы охлаждения ЦП.

MSI Kombustor — что это за программа?

Основная функция MSI Kombustor — тестирование графического процессора (видеокарты или интегрированного в центральный процессор) путем воспроизведения сложного трехмерного изображения. Программа замеряет такие основные технические параметры графического процессора, как FPS (количество кадров в секунду), температура и установившееся на входе напряжение (не для всех моделей видеокарт). Наиболее важным показателем производительности при заданном режиме тестирования является FPS.

Пользователю доступны несколько опций (настроек) тестирования:

Возможность выбора API (программный графический интерфейс) между OpenGL, Vulcan и комбинированным вариантом.

Возможность установки разрешения 3D-картинки (можно выбрать готовый вариант либо установить вручную).

Возможность вывода 3D-изображения в окне либо в полноэкранном режиме.

Отдельно следует отметить возможность программы MSI Kombustor обнаруживать "артефакты" — дефекты изображения, возникающие при программных или аппаратных неисправностях видеокарты.

Как пользоваться MSI Kombustor?

Программа MSI Kombustor имеет всего 2 дополнительные функции:

Эталонный тест производительности (бенчмарк/benchmark) видеокарты. Приложение измеряет различные параметры работы графического адаптера в одном их выбранных пользователем режиме тестирования, а затем сравнивает их с эталонными значениями. По завершению тестирования полученные значения также сравниваются через интернет со значениями производительности других пользователей программы. Таким образом, видеокарте присваивается оценка скорости ее работы. "Прогрев" центрального процессора. Функция нагружает процессор сложными вычислениями, вследствие чего повышается температура его нагрева. Если система охлаждения работает эффективно, температура останавливается на каком-либо значении. В противном случае компьютер может самопроизвольно отключиться, что будет признаком неисправности кулера.

Существует две версии программы MSI Kombustor — для ОС Windows разрядностью 32 и 64-бит. Обе версии можно скачать на данной странице. Русский язык не поддерживается.