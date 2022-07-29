MSI Kombustor — программа для тестирования видеокарт посредством оказания нагрузки близкой к предельным значениям.
Утилита помогает решить две задачи — замерить производительность графического адаптера и оценить стабильность его работы в "стрессовых" ситуациях (т.е. в момент полной загруженности). Также в программе реализована функция "прогрева" центрального процессора, позволяющая оценить эффективность функционирования системы охлаждения ЦП.
MSI Kombustor — что это за программа?
Основная функция MSI Kombustor — тестирование графического процессора (видеокарты или интегрированного в центральный процессор) путем воспроизведения сложного трехмерного изображения. Программа замеряет такие основные технические параметры графического процессора, как FPS (количество кадров в секунду), температура и установившееся на входе напряжение (не для всех моделей видеокарт). Наиболее важным показателем производительности при заданном режиме тестирования является FPS.
Пользователю доступны несколько опций (настроек) тестирования:
- Возможность выбора API (программный графический интерфейс) между OpenGL, Vulcan и комбинированным вариантом.
- Возможность установки разрешения 3D-картинки (можно выбрать готовый вариант либо установить вручную).
- Возможность вывода 3D-изображения в окне либо в полноэкранном режиме.
Отдельно следует отметить возможность программы MSI Kombustor обнаруживать "артефакты" — дефекты изображения, возникающие при программных или аппаратных неисправностях видеокарты.
Как пользоваться MSI Kombustor?
Программа MSI Kombustor имеет всего 2 дополнительные функции:
- Эталонный тест производительности (бенчмарк/benchmark) видеокарты. Приложение измеряет различные параметры работы графического адаптера в одном их выбранных пользователем режиме тестирования, а затем сравнивает их с эталонными значениями. По завершению тестирования полученные значения также сравниваются через интернет со значениями производительности других пользователей программы. Таким образом, видеокарте присваивается оценка скорости ее работы.
- "Прогрев" центрального процессора. Функция нагружает процессор сложными вычислениями, вследствие чего повышается температура его нагрева. Если система охлаждения работает эффективно, температура останавливается на каком-либо значении. В противном случае компьютер может самопроизвольно отключиться, что будет признаком неисправности кулера.
Существует две версии программы MSI Kombustor — для ОС Windows разрядностью 32 и 64-бит. Обе версии можно скачать на данной странице. Русский язык не поддерживается.