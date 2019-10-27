Mp3tag — программа, которая используется для простого и быстрого редактирования ID3-тегов и комментариев музыкальных композиций. С помощью софта пользователи могут добавить или удалить теги. Доступен инструмент для экспорта большого объема информации из сторонних файлов.

Есть функция экспорта/импорта информации, можно создавать плейлисты. Поддерживается возможность работы с онлайн-базой freedb — отсюда утилита загружает данные о музыкальных исполнителях.

Программа Mp3tag поддерживает все популярные форматы файлов: AAC, MP3, M4A, SPX, OFS, WV, TAK, EP, FLAC, OGG, MPC, TTA. Пользоваться утилитой можно бесплатно. Для загрузки доступна полностью русская версия.

Как пользоваться программой Mp3tag?

После установки и запуска программы, необходимо добавить папку с музыкальными файлами. Для этого следует нажать кнопку «Добавить папку», которая находится на верхней панели инструментов.

Загруженные файлы отобразятся в правой части интерфейса — список песен с названием трека, артиста и альбома. После выбора файла из списка, в правой части главного окна откроется подробная информация о песне: название, альбом, год выпуска, жанр, номер трека, композитор.

Если этой информации нет, то пользователи могут самостоятельно заполнить теги. Например, указать композитора или исполнителя; добавить обложку (предварительно нужно загрузить картинку на компьютер). В строке «Заметки» можно добавить произвольную информацию: к примеру, интересные факты об исполнителе или треке.

Чтобы создать новый плейлист в программе Mp3tag, необходимо перейти в раздел меню «Файл» — «Плейлист (все файлы)». Альтернативный вариант — использование сочетания клавиш «CTRL+P».

В этом случае в отдельный плейлист будут добавлены все треки, которые утилита загрузила из выбранной папки на компьютере.

Также можно добавить в плейлист только определенные композиции. Для этого необходимо выделить файлы в списке треков и выбрать пункт «Плейлист (выбранные файлы)», который теперь будет активен.

Если в списке много треков — например, 20 штук — и все они без нумерации, то в Mp3tag есть инструмент, который автоматически присваивает номера песням. Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо открыть раздел верхнего меню «Сервис» и выбрать пункт «Мастер присвоения номеров».

Откроется новое окно «Мастер нумерации». Здесь нужно указать с какого номера следует начать — например, с 1 или 10. При необходимости, можно добавить ноль к номерам треков — они будут отображаться в формате 01, 02 и т.д. Если ведется работа с несколькими папками, то необходимо отметить галочкой пункт «Начинать заново в каждой папке».