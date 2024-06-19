Move Mouse — программа для имитации работы пользователя за компьютером путем автоматического перемещения курсора, выполнения кликов кнопками мыши, запуска системных команд и других действий. Это бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Move Mouse?

По словам разработчиков программа Move Mouse предназначена для имитации действий пользователя за компьютером. Это может понадобиться, например, для недопущения перехода ПК в спящий режим, его выключения или блокировки, или для недопущения блокировки какого-либо приложения, которое автоматически блокируется при длительном бездействии пользователя (в т.ч. клиентские онлайн-игры). Кроме того, при помощи Move Mouse также можно "обмануть" программы, отслеживающие действия пользователя и передающие сообщения (например, в удаленный офис) при его бездействии какого-то время.

Однако функциональные возможности Move Mouse позволяют использовать приложение и для решения ряда других задач. Утилита способна выполнять системные команды (командная строка) и скрипты PowerShell, а также запускать внешние программы. Любые активированные и настроенные команды приложение может выполнять по нескольку раз в заданным временным промежутком. Также Move Mouse позволяет запланировать выполнение любых действий во встроенном календаре.

Функции программы Move Mouse

К числу основных функций программы Move Mouse относятся:

Передвижение курсора мыши. По умолчанию программа двигает курсор по квадратной траектории с заданной скоростью. В настройках функции пользователь может вручную задать направление движения курсора и указать скорость его перемещения. Также предусмотрен вариант передвижения курсора в случайную сторону.

Клики мышью. Утилита Move Mouse способна имитировать клики правой, левой и средней (колесико) кнопками мыши с заданным интервалом. Также пользователь может указать время, в течение которого программа будет удерживать выбранную кнопку мыши.

Прокрутка колесика мыши. Функция позволяет имитировать прокрутку страницы в браузере и вообще любое другое действие, выполняемое при помощи колесика мыши.

Перемещение курсора в указанную точку. Данная функция перемещает курсор без анимации движения в точку экрана, заданную путем ввода координат (X и Y). Чтобы точно определить конечную точку перемещения, можно воспользоваться функцией отслеживания текущего местоположения курсора.

Активация приложения (фокусировка на окне приложения). Команда позволяет сделать активным (вывести на первый план, поставить в фокус) любое запущенное приложение с видимыми окнами.

Выполнение команд командной строки и запуск любых внешних программ. Оба действия поддерживают ввод дополнительных аргументов запуска.

Запуск скриптов PowerShell. Программа Move Mouse позволяет осуществлять запуск скриптов PowerShell, сохраненных в виде файлов (.ps1) на диске.

Переход в спящий режим. Дополнительная команда, позволяющая остановить или приостановить на какое-то время любые выполняемые программой действия.

Также программа Move Mouse имеет множество преимущественных особенностей, куда относятся:

Возможность компоновки выполняемых программой действий друг за другом в любом порядке.

Три режима активации любого действия: при запуске программы, при переходе Move Mouse в спящий режим работы, а также по времени (с указанным интервалом).

Повторное выполнение заданных действий (бесконечно или заданное количество раз).

Отложенный запуск любых действий программы в указанное время (планировка при помощи календаря). Опытные пользователи могут использовать CRON-выражения для настройки планировки.

Возможность указания дней недели и временного периода, в течении которого программа не будет выполнять никаких действий, в т.ч. запланированных через календарь.

Программа Move Mouse имеет и ряд других особенностей, с которыми предстоит ознакомиться пользователю самостоятельно.