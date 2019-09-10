SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mouse Clicker

В данном списке представлены программы для замены Mouse Clicker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mouse Clicker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Speed Auto Clicker
Speed Auto Clicker

Версия 1.0.0

Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (157)
GhostMouse
GhostMouse

Версия 3.2.3

Программа-автокликер для мышки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
Automatic Mouse And Keyboard
Automatic Mouse And Keyboard

Версия 6.7.9.2

Программа для записи и воспроизведения движений и кликов мышью

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
Key Presser
Key Presser

Версия 2.2.3.8

Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (10)
Auto Keyboard Presser
Auto Keyboard Presser

Версия 1.9

Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
Free Mouse Clicker
Free Mouse Clicker

Версия 1.0.6.0

Программа для выполнения автоматических клиов мышью

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (9)
X-Mouse Button Control
X-Mouse Button Control

Версия 2.20.5

Программа для настройки и управления кнопками мыши

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)
GS AutoClicker
GS AutoClicker

Версия 3.1.4

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Clickermann
Clickermann

Версия 4.13.014

Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (128)