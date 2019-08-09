MOBILedit — программа для управления данными на смартфонах. Утилита работает с устройствами под управлением различных операционных систем, включая Apple, Android, Windows Mobile. Программа MOBILedit предназначена для работы в Windows 7 и выше (32 и 64-бит). Перевод на русский язык не предусмотрен. Утилита платная.

Программа MOBILedit

Программа MOBILedit представляет собой набор инструментов для управления различными данными, хранящимися в памяти смартфона — пользовательские файлы, контакты, установленные приложения и т.д. Среди основных функций отметим:

Восстановление данных

При помощи MOBILedit можно предпринять попытку (не работает в 100% случаях) восстановить удаленные/утерянные вследствие ошибок или сбоев данные. Восстановлению подлежат не только пользовательские файлы (фото, музыка и т.д.), но и контакты, сохраненные SMS-сообщения, заметки, данные приложений и т.д.

Владельцы Apple-гаджетов могут использовать MOBILedit для восстановления данных из iTunes (все, что было синхронизировано с компьютером в последний раз). При этом наличие самого аппарата не требуется, т.к. файлы восстанавливаются из созданного в iTunes архива.

Кроме того, MOBILedit позволяет восстанавливать/копировать на компьютер файлы со старых моделей телефонов Motorola, Sony-Ericsson, Siemens, Nokia и других производителей.

Управление контактами

Программа MOBILedit способна считать с телефона данные всех контактов из всех приложений, предусматривающих наличие таковых (например, мессенджеры). Контактами можно управлять точно так же, как это делается с телефона — редактировать, удалять, добавлять, искать и т.д. Они могут быть сохранены на компьютере в качестве резервной копии.

Также в MOBILedit предусмотрен инструмент оптимизации книги контактов телефона, позволяющий удалять дубликаты и исправлять различные проблемы (например, неправильное заполнение того или иного поля).

Резервное копирование всех данных с телефона

Отдельная функция MOBILedit позволит скопировать со смартфона на компьютер все доступные данные, а затем при необходимости — загрузить их обратно в память телефона одним щелчком мыши. Функция резервного копирования может работать самостоятельно — каждый раз при подключении аппарата к компьютеру все новые данные (отсутствовавшие при прошлом подключении) будут автоматически скопированы.

Сохраненные на компьютере резервные копии можно просматривать через программу в автономном режиме.

MOBILedit вместо iTunes

Специальная функция MOBILedit для любых Apple-гаджетов позволяет значительно упростить операции над фотографиями, музыкой, заметками и всеми прочими данными, которыми можно управлять через iTunes. К примеру, для добавления новой музыки в смартфон достаточно просто перетащить аудио-файлы из «Проводника Windows» в программу, и они автоматически скопируются в телефон.

MOBILedit хоть и упрощает подобные задачи, без установленного на компьютере iTunes утилита работать не может.

Менеджер приложений

При помощи MOBILedit можно просмотреть список всех установленных на телефоне приложений, выведя их список на экран в удобном для просмотра формате. При необходимости ненужные программы можно удалить. Также доступна функция резервного копирования данных всех приложений, включая сохранения в играх (кроме онлайн-игр) и переписку в мессенджерах.

Перенос данных с одного телефона на другой

Функция позволяет скопировать все файлы с одного аппарата на другой (от того же производителя) в несколько простых кликов мышью. Копированию подлежат как фотографии, видео и прочий медиаконтент, так и данные приложений, контакты, заметки, SMS-сообщения и т.д.

Перенос контактов из Google и Outlook

Данная функция позволяет импортировать в телефон книгу контактов из имеющихся в распоряжении пользователя файлов CSV или VCF.

Отправка SMS-сообщений с компьютера

Приложение MOBILedit можно использовать для отправки SMS-сообщений любым контактам из записной книжки. То же относится и к приему SMS-сообщений. Предусмотрена возможность создания SMS-рассылки.

Синхронизация данных через облачные хранилища

При установке на смартфон мобильного приложения MOBILedit появляется возможность использования облачных хранилищ Dropbox, Google Drive, OneDrive и iCloud для хранения любых данных с аппарата. Все сохраненные в облаке файлы также можно импортировать на компьютер, а затем перенести обратно на телефон. Или сделать это все в обратном порядке.

Различные варианты подключения к телефону

Программа MOBILedit может подключаться к смартфону по USB, Bluetooth или Wi-Fi-соединению.

Что следует иметь в виду при использовании MOBILedit?

Работоспособность тех или иных функций зависит от модели телефона.

Для всех операций с данными на Android-устройствах следует включить режим разработчика (инструкция на английском языке отображается в программе при подключении). Также может потребоваться специальный драйвер для конкретной модели смартфона (можно скачать из программы).

Пользователям Apple-гаджетов не стоит ожидать от программы чего-то большего, чем выполнения функций, которые и так доступны в iTunes. Однако с MOBILedit удобней работать.