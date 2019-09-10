SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MKey

В данном списке представлены программы для замены MKey. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MKey, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Keyran
Keyran

Версия 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (15)
OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
KeyDominator 3
KeyDominator 3

Версия V2025.0106

Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
AutoHotkey
AutoHotkey

Версия 2.0.19

Программа для создания макросов управления системой Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (15)
TinyTask
TinyTask

Версия 1.77

Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь

Оценок пока нет
Key Manager
Key Manager

Версия 1.15.460

Программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью и создания горячих клавиш

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
GS AutoClicker
GS AutoClicker

Версия 3.1.4

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Mouse Recorder
Mouse Recorder

Версия 2.0.7.6

Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (13)
Clickermann
Clickermann

Версия 4.13.014

Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (128)