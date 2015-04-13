В данном списке представлены программы для замены Microsoft Word. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Word, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Word.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Word, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Word. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Word, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 4.116.9816
Бесплатный пакет офисных программ
Версия 26.8.1.1
Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных
Версия 10.0.0
Браузерный офисный пакет
Версия 8.9.8.1
Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.
Версия 12.2.0.18911
Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов
Версия 3.3.2
Программа для редактирования документов RTF, DOC, DOCX, COD и TXT
Версия 2.5.110502
Программа для чтения электронных книг на компьютерах
Версия 1
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Версия 1
Пакет офисных программ