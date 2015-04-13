SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Word

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Word. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Word, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
OnlyOffice
OnlyOffice

Версия 10.0.0

Браузерный офисный пакет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
WPS Office
WPS Office

Версия 12.2.0.18911

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Atlantis Word Processor
Atlantis Word Processor

Версия 3.3.2

Программа для редактирования документов RTF, DOC, DOCX, COD и TXT

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Office

Версия 1

Пакет офисных программ

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)