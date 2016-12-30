Microsoft Word – самый распространенный, популярный и удобный текстовый редактор для Windows, входящий в набор офисных программ от корпорации Microsoft. Первая версия приложения появилась в 1983 году. Редактор Майкрософт Ворд получил признание благодаря быстрой работе с любыми форматами текстовых файлов, включая doc, docx, rtf, txt и другие популярные разрешения.

Microsoft Word часто обновляется и предлагает пользователям новые современные функции. Сейчас Ворд поддерживает множество разнообразных шрифтов, несколько режимов работы (чтения, разметки, web-страницы, черновика), вставку медиафайлов, сложных формул, гиперссылок и диаграмм.

Microsoft Word – незаменимая программа для офисной работы, студентов, изданий и простых людей, которые читают книги на компьютере. В сравнении с аналогами, такими как OpenOffice или LibreOffice, Microsoft Word обладает более широким функционалом и инструментарием. Зато распространяется он на платной основе, в то время как вышеприведенные аналоги бесплатны.