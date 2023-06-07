SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Microsoft Visual C++ Redistributable

Microsoft Visual C++ Redistributable

Программа для установки распространяемых библиотек Microsoft Visual C++

4,0 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 14.36.32532.0
Установить автоматически (24 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 14.36.32532.0

Полезные статьи

Microsoft Visual C++ Redistributable — что это, как установить, удалить, переустановить?
Microsoft Visual C++ Redistributable — что это, как установить, удалить, переустановить?
Ошибка при запуске приложения 0xc000007b — как исправить?
Ошибка при запуске приложения 0xc000007b — как исправить?
Почему Windows 11 блокирует установку программ и не дает установить программу?
Почему Windows 11 блокирует установку программ и не дает установить программу?

Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Microsoft Visual C++ Redistributable