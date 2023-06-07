Microsoft Visual C++ Redistributable — распространяемые компоненты (библиотеки) Microsoft Visual C++. Они необходимы для запуска на Windows-компьютере приложений, создание которых осуществлялось при использовании программных средств Microsoft Visual C++ (Visual Studio).

Доступный для скачивания с данной страницы файл-инсталлятор позволит установить на ПК под управлением Windows Vista и выше все существующие версии библиотек, включая самую последнюю. Для 32-х и 64-х разрядных ОС предусмотрены собственные редакции компонентов Microsoft Visual C++ (на 64-битные ОС рекомендуется устанавливать обе редакции).

Зачем нужна программа Microsoft Visual C++ Redistributable?

Многие приложения под ОС Windows создаются при использовании программных средств Microsoft Visual C++ (Visual Studio), и особенно это касается компьютерных игр. Чтобы в дальнейшем их можно было запустить, в системе должны быть установлены специальные компоненты Microsoft Visual C++. За установку этих библиотек как раз и отвечает рассматриваемая здесь программа.

Вообще, среда разработки приложений Visual Studio имеет куда большее количество библиотек, нежели их содержит пакет Microsoft Visual C++ Redistributable. Но далеко не все они требуются для работы таких приложений. Потому в Microsoft решили выделить необходимые библиотеки в отдельный пакет, получивший название Распространяемый (вероятно, «…среди пользователей») т.е. Redistributable.

Как пользоваться программой Microsoft Visual C++ Redistributable?

Конечные пользователи не используют программные компоненты Microsoft Visual C++ Redistributable напрямую. От них лишь требуется произвести установку библиотек на компьютер, чтобы их могли использовать другие программы. Инсталляция Microsoft Visual C++ Redistributable ничем не отличается от инсталляции любого другого Windows-приложения.

В случае с 32-разрядными операционными системами (они же — x86) нужно использовать файл VC_redist.x86.exe, в случае с 64-разрядными — файл VC_redist.x64.exe. Приложения, изначально созданные для 32-битных ОС, но установленные в 64-битную систему, могут потребовать наличия на компьютере 32-битных версий библиотек Microsoft Visual C++ Redistributable. Потому пользователям 64-разрядных Windows рекомендуется устанавливать, как 32-битную, так и 64-битную редакцию компонентов Microsoft Visual C++.

Данный пакет для установки содержит в себе последние реализованные функции C++, Visual Studio 2015, 2017, 2019 и 2022.