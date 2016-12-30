Microsoft Publisher – одна из программ пакета Microsoft Office, появившаяся в 1991 году. Она предназначена для создания, подготовки и редактирования макета для издания. В отличие от Microsoft Word, в Microsoft Publisher упор сделан не на орфографию и правильное оформление текстов, а на проектирование разметки страницы будущего журнала, газеты или брошюры.

Microsoft Publisher постоянно обновляется и совершенствуется. Последняя версия программы включает: