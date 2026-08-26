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Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

Утилит для повышения производительности труда за компьютером и оптимизации Windows

3,7 (6)
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Актуальная версия 0.101.2362.0
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История изменений

Версия 0.101.2362.0

  • Добавлена утилита Window Hopper для быстрого переключения между окнами одного и того же приложения.
  • В настройках обновлений появились каналы Stable и Insider для выбора обычных или предварительных сборок.
  • Обновлён интерфейс обновления: состояние проверки, загрузки и установки теперь показывается понятнее.
  • В Command Palette добавлен компактный режим, который сначала показывает только строку поиска и расширяется при появлении результатов.
  • Улучшены скорость поиска, загрузка значков, стабильность и уведомления в Command Palette.
  • Quick Accent переведён на WinUI 3 и получил режим вызова удержанием буквы.
  • Mouse Jump переведён на WinUI 3 и лучше работает с несколькими мониторами и разным масштабированием.
  • PowerDisplay теперь может одновременно менять яркость нескольких мониторов и управляться прокруткой над значком в трее.
  • PowerDisplay получил включение поддерживаемых мониторов и команды для управления дисплеями из командной строки.
  • Advanced Paste получил локальные преобразования с помощью Phi Silica на поддерживаемых устройствах Windows без облачного API.

Оценки программы

3,7

6 оценок Оценок пока нет

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