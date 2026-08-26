Microsoft PowerToys — набор системных утилит от Microsoft с открытым исходным кодом. Последняя на момент написания обзора версия программы предназначалась только для 64-битных ОС Windows 10 (сборка старше 1903) и 11. Интерфейс имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Зачем нужна программа Microsoft PowerToys?

Программа Microsoft PowerToys предназначена для настройки и оптимизации работы операционных систем Windows 10 и 11, а также увеличения производительности труда за компьютером. Вообще, PowerToys — не отдельное приложение, а название пакета утилит, входящих в его состав.

Функции Microsoft PowerToys

Первое, что стоит отметить — утилиты из набора Microsoft PowerToys запускаются либо по нажатию определенных горячих клавиш, либо автоматически при старте системы. К последним относятся программы, интегрирующиеся в систему и расширяющие первоначальный функционал Windows 10/11, но не имеющие видимых окон не имеют.

Awake

Утилита позволяет оставлять компьютер включенным, независимо от настроек текущей схемы электропитания, т.е. не дает тому выключаться или переходить в режим сна и гибернации. Пользователь может задать время, в течение которого ПК точно не уйдет в сон. Это примерно то же самое, как оставить включенным фильм в любом проигрывателе — пока он воспроизводится, компьютер не выключиться, даже если не нажимать никаких клавиш и не двигать мышью.

Цветоподборщик

Утилита окажется полезной для веб-мастеров, дизайнеров, художников и других пользователей, которым приходится сталкиваться с подбором цветов. Запускается утилита по нажатию комбинации клавиш Win + Shif + C (можно изменить). По умолчанию запускается инструмент, повторяющий, например, функцию Пипетка любого графического редактора. После выбора цвета дополнительно открывается окно палитры, в котором его можно подкорректировать.

В Цветоподборщике можно получить цветовой код во множестве форматов (цветовых схем/пространств): HEX, RGB, HSL, HSV, CMYK, HSB, HSI, HWB, NCol, CIELAB и CIEXYZ.

FancyZones

Эта программа — диспетчер окон — служит для создания на экране функциональных зон, в которых впоследствии размещаются окна других запускаемых пользователем приложений. В FancyZones имеются готовые макеты зон, но можно создать и свои собственные. При размещении открытых окон в зонах их размер и местоположение автоматически изменяется. В программе предусмотрен ряд настроек, определяющих поведение зон и окон, а также отвечающих за управление ими.

Надстройка для проводника

Это системный твикер, расширяющий возможности модуля предварительного просмотра файлового менеджера Проводник. При увеличении масштаба содержимого папки по умолчанию отображаются миниатюры для некоторых форматов изображений и видео. Если же активировать опцию Надстройка для проводника, миниатюры будут отображаться для файлов формата SVG, MD и PDF.

Изменение размера изображений

Запуск этой программы осуществляется из контекстного меню проводника при предварительном выборе одного или группы изображений, вследствие чего на экране отображается окно, в котором можно выбрать новый размер для выбранных графических файлов. Профили с размерами задаются пользователем. Также можно выбрать кодировщик (например, JPG или PNG), который и будет осуществлять масштабирование.

Диспетчер клавиатуры

При помощи данной утилиты пользователь может переназначать функции единичных клавиш и/или их комбинаций. Например, Ctrl можно превратить в Shift, а комбинацию клавиш копирования Ctrl + C в комбинацию вставки Ctrl + V. Причем программа позволяет выбрать приложение, в котором эти переназначения будут работать.

PowerRename

Также вызывается из контекстного меню Проводника при выборе множества файлов. Программа служит для переименования группы файлов в соответствии с заданными пользователем условиями, в т.ч. и использованием регулярных выражений.

PowerToys Run

Одна из самых полезных утилит в наборе. Служит для запуска приложений, открытия окон с настройками, выполнения консольных команд, перехода по папкам, открытия файлов и т.д. При нажатии клавиш Alt + пробел на экране появится небольшая поисковая строка, куда можно вписать название программы или команды, папки или файла и т.д. С какими именно объектами будет работать PowerToys Run, решать пользователю.

Подсказки по сочетаниям клавиш

Если выполнить комбинацию Win + Shift + Точка, на экране отобразится список клавиш, которые можно использовать совместно с клавишей Win. Удобно перенастроить вызов окна с подсказками на вариант с длительным удержанием клавиши Win. Дополнительно пользователь может задать список приложений, при фокусировке на которые подсказки выводиться не будут.