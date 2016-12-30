В данном списке представлены программы для замены MHDD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MHDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MHDD.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MHDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MHDD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MHDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 4.4.0
Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)
Версия 7.1
Программа для диагностики и восстановления BAD-блоков жестких дисков
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов