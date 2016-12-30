SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MHDD

В данном списке представлены программы для замены MHDD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MHDD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
Macrorit Disk Scanner
Macrorit Disk Scanner

Версия 4.4.0

Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)

Оценок пока нет
HDAT2
HDAT2

Версия 7.1

Программа для диагностики и восстановления BAD-блоков жестких дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)