MemTest86 — программа для тестирования оперативной памяти (ОЗУ) компьютера с целью выявления и составления списка/карты неработоспособных ячеек памяти. Это условно-бесплатная утилита (бесплатная версия имеет несущественные для простых пользователей функциональные ограничения).

Программа MemTest86 не предъявляет никаких требований к операционной системе, т.к. ее запуск возможен только с загрузочного носителя либо из PXE-среды по сети (поддерживается только платной версией утилиты). Пользовательский интерфейс MemTest86 имеет перевод на русский язык (необходимо включить в настройках).

Зачем нужна программа MemTest86?

MemTest86 — одна из самых мощных программ для тестирования оперативной памяти компьютера любого типа и форм-фактора: DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, SODIMM, XMP, ECC. Простыми пользователями данная утилита используется в основном для определения работоспособности ОЗУ в целом, в особенности перед покупкой/продажей подержанных модулей памяти. MemTest86 позволяет быстро выявить «битые» (неработоспособные) ячейки памяти, наличие которых обычно означает необходимость замены ОЗУ.

Однако продвинутые пользователи используют утилиту MemTest86, в т.ч., и с целью продлить жизнь ОЗУ с наличием битых ячеек памяти. Для этого при помощи программы генерируется список или карта неисправных элементов памяти (Badmemorylist, Blacklist, BadRAM и т.д.), который в дальнейшем загружается в операционную систему. В итоге это приводит к тому, что система перестает обращаться к адресам битых ячеек памяти, исключая тем самым возникновение ошибок. Однако данная процедура также снижает объем ОЗУ, фактически доступный операционной системе.

Главным преимуществом загрузочной утилиты MemTest86 является высокая эффективность обнаружения битых элементов памяти. В отличие от других программ, MemTest86 способна выявлять не только неисправные, но и периодически сбоящие ячейки памяти. Ведь подавляющее большинство периодических отказов является результатом взаимодействия между этими ячейками.

Как пользоваться программой MemTest86?

Пользователи, знакомые с процессом установки Windows или других систем с внешнего накопителя, не столкнуться с особыми сложностями в использовании MemTest86. Как и в случае с установкой ОС, первым делом потребуется создать загрузочную флешку (лучший вариант) или диск. Благодаря решениям от разработчиков утилиты сделать это несложно, даже не потребуется использовать сторонние программы.

Вот краткая инструкция по созданию загрузочной USB-флешки с MemTest86:

Подключить к компьютеру USB-флешку с объемом памяти 2 Гб или выше (после извлечения из архива размер программы составит чуть более 1 Гб).

Распаковать ZIP-архив, скачанный с нашего сайта, в любую папку.

Запустить вспомогательную программу для создания загрузочных USB-флешек «imageUSB.exe», находящуюся внутри распакованного архива.

В блоке « Step 1 » выбрать флешку, куда будет записываться MemTest86.

» выбрать флешку, куда будет записываться MemTest86. В блоке « Step 2 » выбрать вариант « Write image to USB », остальное оставить как есть.

» выбрать вариант « », остальное оставить как есть. В блоке « Step 3 » указать путь до файла образа « memtest86-usb.img ».

» указать путь до файла образа « ». В блоке «Step 4» нажать кнопку «Write» и дождаться завершения процесса записи программы на флешку.

Далее останется загрузиться с только что созданной загрузочной флешки, для чего может потребоваться предварительно перенастроить параметры чипа BIOS/UEFI, но это уже совсем другая тема.

Функции и особенности программы MemTest86

Список функциональных возможностей MemTest86 зависит от редакции программы. Бесплатная версия обладает следующими возможностями: