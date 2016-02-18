MemTest — небольшая утилита для тестирования оперативной памяти на наличие ошибок. Программа оценивает способность ОЗУ считывания и записи данных.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows разрядностью 32 и 64 бит. Пользоваться возможностями утилиты MemTest можно на WIndows начиная с версии 9x/ME.

Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Загрузить программу можно абсолютно бесплатно без каких-либо ограничений.

Лицензии MemTest

Доступно два вида лицензии программы:

Pro. В сравнении с бесплатной версией добавлены дополнительные функции. Стоимость лицензионной Pro-версии — 5 долларов. Deluxe. Максимальная версия программы. Добавляет возможность записи утилиты на диск для запуска приложения с накопителя информации. Стоимость этой версии составляет 14 долларов.

Как пользоваться программой MemTest?

Пользоваться программой просто. После запуска откроется небольшое окно приложения. В первой строке необходимо указать количество памяти, которое будет протестировано. По умолчанию стоит параметр «Вся неиспользуемая память».

Чтобы запустить процесс поиска ошибок оперативной памяти необходимо нажать кнопку «Start Testing». Информация о текущем состоянии работы: процент выполнения и количество найденных ошибок. По завершению работы пользователи получают отчет о проведенном анализе.

Преимущества и недостатки программы MemTest

Преимущества:

поддержка всех версий операционной системы Windows;

минимальная нагрузка на систему во время тестирования оперативной памяти;

высокая скорость проверки ОЗУ;

возможность указания нужного объема оперативной памяти для теста.

Недостатки: