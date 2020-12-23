Medieval Bluetooth Network Scanner — программа для сканирования сети Bluetooth с целью подключения к компьютеру обнаруженных беспроводных Bluetooth-устройств. Это полностью бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Medieval Bluetooth Network Scanner?

Основное предназначение программы Medieval Bluetooth Network Scanner — быстрое подключение к компьютеру Bluetooth-гаджетов: смартфонов, мышек, клавиатур, наушников, микрофонов, принтеров, кассовых сканеров штрихкодов и любых других устройств, способных работать через беспроводную Bluetooth-сеть.

Утилита Medieval Bluetooth Network Scanner, по сути, заменяет стандартную системную функцию сканирования Bluetooth-сети. Она также способна обнаруживать устройства, расположенные в зоне покрытия беспроводного Bluetooth-адаптера, считывать информацию о них и выполнять подключение к ним, параллельно регистрируя гаджет в системе для обеспечения его полной работоспособности.

Функции Medieval Bluetooth Network Scanner

Программа Medieval Bluetooth Network Scanner обладает следующими функциональными возможностями и особенностями:

Небольшой размер, дружелюбный пользовательский интерфейс, простое интуитивно понятное управление.

Получение различной информации о беспроводных устройствах, включая наименование, адрес, основной класс, вторичный класс и др.

Обнаружение ключевых функций Bluetooth-устройства, например: передача данных, печать, телефония, воспроизведение аудио и т.д.

Обнаружение дополнительных сервисов/служб, реализованных в Bluetooth-гаджете, например: передача файлов OBEX, SyncML-клиент, подключение к интернету (Bluetooth-модем), ввод данных в компьютер (клавиатура/мышь) и др.

Возможность сохранения информации об устройствах и сервисах в буфер обмена путем клика правой кнопкой мыши нужное поле.

Встроенная простая в использовании и функция аутентификации устройства.

Наличие системы кэширования, позволяющая значительно ускорить обнаружение уже известных устройств и сервисов (быстрое подключение к Bluetooth-гаджетам, которые уже однажды подключались к компьютеру через Medieval Bluetooth Network Scanner) и другие возможности.

Отметим, что актуальная на момент написания обзора версия Medieval Bluetooth Network Scanner испытывала сложности с Bluetooth-адаптерами, использующими для работы драйверы Broadcomm/Widcomm, Toshiba и/или BlueSoleil.