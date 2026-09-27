MCHOSE HUB — программа для управления и настройки периферийных устройств MCHOSE, включая клавиатуры, мыши и аудиоустройства. Она позволяет переназначать клавиши, настраивать подсветку, регулировать частоту опроса и обновлять прошивку.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Поддержка широкого спектра устройств MCHOSE

Программа совместима с мышами серий K7 V2, A7X Ultra, K7 Ultra, A7, M7, L7, G7, G3 A, G3 Ultra, G3 V2, G3 V2 Pro, A5 V2 Ultra, A5 Ultra, A5 V3 и AX5 V2. Среди клавиатур поддерживаются модели с магнитными переключателями Ace 60, Ace 68, Ace 68 Air, Ace 68 Turbo, Ace 68 GT, Jet 75 и Mix 87, а также механические клавиатуры UT98, K99, G98, G87, K87S, X75, GX87S, KX75, K87, Z75S и G75 Pro. Аудиоустройства представлены гарнитурами S9 Pro, G9 Pro, V9, G20, K20 и X9. Список совместимых устройств постоянно пополняется.

Переназначение клавиш и кнопок

Для клавиатур и мышей доступна перенастройка любой клавиши или кнопки на другую функцию. Можно изменить действие на стандартную клавишу, комбинацию, мультимедийную команду или макрос. Это позволяет адаптировать управление под конкретные игры и приложения, а также исправить неудобное расположение кнопок.

Настройка подсветки

Программа управляет RGB-подсветкой совместимых устройств. Можно выбирать цвет и яркость для отдельных зон или всей клавиатуры и мыши, а также задавать динамические эффекты, такие как дыхание, волна или смена оттенков. Настройки сохраняются в профилях и могут переключаться вместе с запуском игр.

Регулировка чувствительности

Для мышей доступна настройка частоты опроса в герцах, что влияет на скорость отклика курсора. Также можно изменять разрешение сенсора DPI и назначать несколько уровней чувствительности для быстрого переключения. Эти параметры помогают добиться максимальной точности в шутерах и других динамичных играх.

Управление аудиоустройствами

Программа поддерживает настройку гарнитур MCHOSE. Можно регулировать громкость, выбирать звуковые профили, настраивать микрофон и применять эквалайзер. Для беспроводных моделей подключение к драйверу возможно только через 2.4G адаптер, Bluetooth не поддерживается.

Обновление прошивки устройств

MCHOSE HUB проверяет наличие новых версий прошивки для подключенных устройств и позволяет установить их в несколько кликов. Обновления улучшают стабильность работы, исправляют ошибки и добавляют новые функции. Перед началом обновления программа предупреждает о необходимости подключения устройства по проводу.

Создание и хранение профилей

Все настройки для каждого устройства сохраняются в отдельных профилях. Пользователь может создать несколько конфигураций для разных игр или сценариев работы и быстро переключаться между ними. Профили можно экспортировать и импортировать, что удобно при замене компьютера или использовании нескольких ПК.