Maono Link — программа для настройки USB-микрофонов Maono. Она может управлять усилением, эквалайзером, шумоподавлением, подсветкой, а также обновлять прошивку устройства.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит). Доступны версии для Android и iOS. Интерфейс — английский.

Регулировка усиления и эквалайзер

Программа позволяет точно настроить уровень входного сигнала микрофона, чтобы голос звучал громко и чисто без искажений. Встроенный эквалайзер дает возможность изменять частотный баланс: усилить низкие частоты для более теплого звучания или добавить высоких для четкости и разборчивости речи. Пользователь может выбирать из готовых пресетов или создавать собственные настройки под конкретный голос и акустику помещения.

Шумоподавление и улучшение звука

Функция шумоподавления помогает убрать фоновый шум: гул компьютера, шум вентилятора, звуки улицы или другие помехи. Уровень подавления шума можно регулировать. Для некоторых моделей доступна оптимизация звука, которая автоматически подстраивает параметры обработки под запись подкаста, стрима или вокала.

Управление подсветкой

Для микрофонов с RGB-подсветкой, например, PD100X RGB, программа позволяет настраивать цвет и режим свечения. Можно выбрать статичный цвет, плавную смену оттенков или другие эффекты. Настройки подсветки сохраняются в профиле и автоматически применяются при подключении микрофона.

Сохранение и перенос пресетов

Maono Link поддерживает экспорт и импорт настроек эквалайзера. Это удобно при переходе на другой компьютер или для обмена пресетами с другими пользователями. Файлы пресетов загружаются только на компьютер и не хранятся в облаке.

Обновление прошивки

Программа проверяет наличие новых версий прошивки для подключенного микрофона и устанавливает их. Обновления улучшают стабильность работы, исправляют ошибки и добавляют новые функции. Установка выполняется в несколько кликов, а ход процесса отображается на экране.

Поддержка множества моделей Maono

Maono Link совместима с большинством USB-микрофонов бренда: PD100W, PD100X, PD100X RGB, PD200W, PD200X, PD300X, PD400X, PM450, DM30 RGB, DM40, DM40 Pro, DM50, WAVE T5, WAVE T1 MINI, A04 Gen2, A04E и MBS400. Микрофоны Maono работают и без установки программы в режиме plug-and-play, но Maono Link добавляет возможности тонкой настройки, шумоподавления, управления подсветкой и обновления прошивки.

Простота подключения и использования

Для начала работы достаточно установить программу с официального сайта, подключить микрофон напрямую к компьютеру и запустить Maono Link. Программа автоматически определит устройство и предложит доступные настройки. Если микрофон не отображается, рекомендуется проверить, входит ли он в список поддерживаемых моделей, обновить программу до актуальной версии и подключить устройство без USB-хаба или удлинителя.