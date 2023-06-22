MAME — эмулятор аркадного игрового автомата для современных компьютеров. Программа позволяет запускать игры из файлов в формате ROM. Утилита кроссплатформенна и работает на разных ОС, в том числе Windows 7 и выше (только 64 бит). Язык интерфейса — английский.

Разработчики MAME преследуют цель сохранить историю игровых автоматов и задокументировать ее в программе. Приложение постоянно обновляется, регулярно получая нововведения, исправления сбоев и патчи. Эмулятор полностью бесплатен и имеет открытый исходный код.

Возможности MAME

Программа позволяет запускать игры для аркадных автоматов и использовать их на ПК. Благодаря оптимизации MAME они могут исправно и стабильно работать на новых компьютерах. Приложение может стать удобным и полезным для любителей старых аркадных игр.

Системные требования MAME минимальны, утилита способна работать на компьютерах с процессорами, тактовая частота которых составляет 1 ГГц. Однако некоторые игры, запускаемые через эмулятор, могут использовать ресурсы ПК менее экономно. Это стоит учитывать при использовании программы.

Интерфейс

Интерфейс программы стилизован под старый аркадный автомат. По умолчанию, MAME запускается во весь экран. Весь интерфейс состоит из нескольких частей:

Верхняя панель с заголовком и кнопками для доступа к основным функциям.

Левый список категорий игр, облегчающий навигацию и поиск нужных пунктов.

Основная центральная часть, в которой отображается каталог доступных игр.

Правая панель, где доступны скриншоты (при наличии) выделенной в текущий момент игры и информация о ней.

Нижняя часть окна с базовыми сведениями о выбранной игре.

Игры можно добавлять в список избранных для упрощения доступа к наиболее часто используемым.

Доступные игры

Программа работает с играми, сохраненными в формате ROM. На официальном сайте разработчика присутствует большой каталог с ними. Создатели программы предоставляют множество старых игр, которые работали на аркадных автоматах. Они распространяются полностью бесплатно и доступны к загрузке всем пользователям.

Преимущества эмулятора

MAME — уникальная программа, позволяющая работать со старыми играми на современных ПК. С ее помощью можно превратить новый компьютер в аркадный автомат. Утилита хорошо оптимизирована под разные ОС, а также полностью бесплатна и имеет открытый исходный код. Стилизованный интерфейс прост и удобен в использовании.