SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
MAME

MAME

Эмулятор аркадного игрового автомата

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 0.289
Скачать 84 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 0.289

  • В Windows-сборки добавлены модули вывода звука SDL и ввода с джойстика SDL.
  • Модуль SDL для контроллеров теперь поддерживает до 128 кнопок.
  • Отладчик Win32 теперь корректнее реагирует на изменение масштабирования интерфейса во время работы.

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о MAME