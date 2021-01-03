LossPlay — программа для ручного транскрибирования аудиозаписей в текст. Это бесплатное приложение, подходящее для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа LossPlay?

Программа LossPlay предназначена для обеспечения пользователей максимальными удобствами для печати текстов на компьютере с проигрываемого аудио. Приложение отлично подходит для печати текстов под диктовку, когда в качестве диктора выступает голос из имеющейся аудиозаписи. Программа LossPlay способна самостоятельно воспроизводить различные форматы не только аудио, но и видео. Но для воспроизведение некоторых форматов на компьютере должны быть установлен пакет аудио- и видеокодеков K-Lite Codec Pack (если они не установлен, LossPlay отобразит соответствующее уведомление).

Удобство использования LossPlay заключается не только в наличии встроенного медиаплеера, но и разнообразных функций контроля воспроизведения аудио- и видеофайлов. Управление ими осуществляется путем нажатия горячих клавиш (работают глобально, даже если спрятать программу в трее), которые пользователь может настроить под себя. Среди таких функций:

Переключение, пауза, остановка, перемотка треков/видео. В последнем случае пользователь может сам задать время перемотки. Имеется возможность назначения горячих клавиш для 3-х функций перемотки (для каждой можно задать разное время).

Изменение громкости отдельно левого и правого канала звука. Удобно при транскрибировании диалогов, записанных в двухканальном режиме (с двух микрофонов).

Ускорение и замедление скорости воспроизведения аудиозаписей.

Сохранение в буфере позиции воспроизводимого в данный момент аудио- и видеофайла с возможностью быстрого возврата к сохраненной позиции.

Переключение аудиодорожек и/или субтитров, создание скриншотов воспроизводимого видео.

Возможность добавления в один и тот же плейлист, как аудио-, так и видеофайлов. Также возможна работа с 4-ми плейлистами одновременно и другие возможности.

Кроме функций управления, в программе LossPlay присутствует функционал для работы с текстом:

Быстрая вставка в печатаемый документ одного из ранее сохраненных текстов. Таких текстов для вставки можно создать несколько десятков. Чтобы вставить его, также используются горячие клавиши.

Вставка в печатаемый текст таймкода — текущего времени воспроизведения аудио/видео. Удобно при необходимости фиксировать время начала/конца диалогов. Имеется возможность включения функции напоминания и/или автоматической вставки таймкодов с указанным временным интервалом.

Наличие функции «Click2text», которая позволяет сохранять, а затем выборочно вставлять тексты, скопированные пользователем в буфер обмена за текущую сессию работы программы. Она же позволяет создать пользовательское контекстное меню с неограниченным числом пунктов, каждый из которых содержит текст для вставки. Вызов контекстного меню также осуществляется при помощи заданных горячих клавиш.

Программу LossPlay также можно использовать в качестве мультимедиапрогрывателя.