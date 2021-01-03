SoftSalad СОФТСАЛАТ
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LossPlay

LossPlay

Программа для ручного транскрибирования аудио и видеозаписей в текст

3,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.0.3.1
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 1.0.3.1

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Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о LossPlay

2 отзыва

13

программа вообще не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Марат

никчемная программа, для кого вообще его создали, зря время потратил.