Logitech SetPoint — программа для настройки параметров мышек и клавиатур производства Logitech, перенастройки их кнопок и клавиш (в т.ч. специальных/дополнительных), а также для вывода на экран различной информации о текущем состоянии устройств.

Это бесплатное приложение, по совместительству являющееся драйвером для оборудования Logitech. Программа подходит для 32-х и 64-битных операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс переведен на русский язык.

Зачем нужна программа Logitech SetPoint?

Программа Logitech SetPoint служит, как для настройки параметров мышек и клавиатур Logitech (например, скорость перемещения курсора), так и для переназначения функциональных кнопок и клавиш данных устройств. Если те снабжены настраиваемой светодиодной подсветкой или LCD-дисплеем (только клавиатуры), то их настройку также можно выполнить при помощи утилиты Logitech SetPoint.

Через программу также осуществляется подключение беспроводных устройств к компьютеру по BlueTooth-соединению. Специальный модуль оповещения впоследствии будет отображать у системного трея уровень заряда аккумулятора и выдавать звуковые сигналы о необходимости их подзарядки.

Любые кнопки мышек и клавиатур Logitech (не только дополнительные, но и стандартные), могут быть перенастроены по желанию пользователя на выполнение несвойственной им функции: запуск приложений, копирование, вырезание и вставка, запуск системных команд, управление громкостью, переключение между окнами, выполнение комбинации клавиш и многое другое.

Также возможно назначение функций одних кнопок и клавиш на другие кнопки и клавиши, т.е. их переназначение (например, правая кнопка мыши может выполнять функцию левой кнопки, и наоборот).

Функции программы Logitech SetPoint

Функциональные возможности Logitech SetPoint зависят от имеющегося в распоряжении пользователя устройства Logitech. Точнее сказать — от этого зависит количество настроек: чем больше у мышки или клавиатуры «наворотов», тем с большим количеством настроек пользователю предстоит иметь дело.

В число базовых настроек для мышек входят, например:

Скорость перемещения и ускорения указателя.

Активация/деактивация следа указателя, функции «Smart Move» (автоустановка на кнопке по умолчанию) и плавной прокрутки.

Настройка шага прокрутки.

Настройка режима использования колесика в конкретных приложениях (например, можно выбрать, что колесико всегда должно работать в режиме свободного вращения при использовании браузера и в режиме пошаговой прокрутки при использовании графического редактора).

Возможность создания профилей с настройками мыши для той или иной игры (настройки будут применяться автоматически при запуске указанных игр).

Для мышек с трекболом имеется возможность тонкой настройки угла перемещения курсора.

Для мышек MX Revolution можно выбрать, каким образом колесико прокрутки будет переключаться между режимами свободного вращения и пошаговой прокрутки (например, переход между режимами нажатием колесика позволяет вручную переключаться между режимами пошаговой прокрутки и свободного вращения, нажимая для этого кнопку колесика прокрутки).

Из функций по управлению клавиатурами Logitech отметим:

У клавиатур со встроенным LCD-экраном можно изменить то, что конкретно тот будет отображать — информационный центр, интеллектуальный калькулятор, часы или термометр.

Для клавиатур с динамиком можно активировать звуковые уведомления, например — при получении нового сообщения по почте/мессенджеру или нажатии Caps Lock.

Функцию F-клавиш (нажатие «Fn» и дополнительной F-клавиши) также можно переназначить по желанию пользователя, в т.ч. и так, что она будет выполнять собственную функцию без дополнительного нажатия вспомогательной F-клавиши.

Для клавиатур с подсветкой можно изменить способ ее автоматического включения/выключения, например — при обнаружении рук (если та оснащена сенсорным датчиком) или только при нажатии клавиши. Пользователь также может задать время отключения подсветки, ее яркость, цвета и все прочие параметры.

У беспроводных клавиатур можно активировать функцию безопасного соединения, которая будет шифровать все передаваемые по BlueTooth-каналу данные.

Для всех беспроводных девайсов Logitech SetPoint отображает не только уровень заряда батарей, но приблизительный остаточный срок их службы в наиболее подходящей единице измерения времени. Это приблизительное значение основано на том, с какой интенсивностью пользователь использовал устройство ранее.