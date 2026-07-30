SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Logitech G HUB

Logitech G HUB

Утилита для управления устройствами Logitech

3,0 (21)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 2026.4.919028
Скачать 67 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2026.4.919028

  • Добавлены профили PRO на вкладке HITS Configuration для PRO X2 SUPERSTRIKE
  • В элементы управления предпросмотром веб-камер добавлен значок подсказки
  • Добавлены проверки целостности установки G HUB при открытии интерфейса
  • Улучшена отзывчивость интерфейса при проверке и загрузке обновлений
  • Улучшена поддержка гоночных устройств на Windows ARM64
  • Улучшено управление встроенной памятью для мыши G600
  • Исправлена утечка памяти при обращении к реестру Windows
  • Исправлена одна из причин повреждения памяти в процессе agent
  • Добавлена поддержка новых игр, включая Crimson Desert, Death Stranding 2: On the Beach и Grand Theft Auto V Enhanced
  • Обновлена прошивка PRO Racing Wheel: исправлены проблемы с RS H-Shifter, Pro Wheel Base, RS Wheel Hub и сбросом угла руля

Logitech G HUB в магазинах приложений

Оценки программы

3,0

21 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Logitech G HUB

1 отзыв

Юлия

Отлично Отлично Отлично Отлично Отлично Отлично