Logitech G HUB – утилита для управления периферийными устройствами от Logitech. Она предназначена для контроля и настройки мышей, клавиатур, наушников и других гаджетов бренда и позволяет организовать их работу.

Приложение имеет версии для Windows 10/11 (32 и 64 бит) и macOS, способно работать только с устройствами от Logitech, подключенными к компьютеру (ноутбуку). Утилита полностью бесплатна и доступна всем пользователям, однако имеет закрытый исходный код. Приложение Logitech G можно бесплатно установить на смартфоны на Android и iOS.

Утилита имеет современный дизайн, интерфейс удобен и позволяет быстро находить нужные функции. В левой части окна находится боковая панель управления, в которой располагаются настройки выбранного устройства. Схема самого гаджета отображается справа. Например, в случае с клавиатурой для нее отображается конфигурация функциональных клавиш и подсветки, а для мыши – расположение кнопок и их текущие настройки.

Зачем нужна программа Logitech G HUB?

Logitech G HUB позволяет настроить периферийные устройства бренда под себя. С помощью программы можно:

Изменять конфигурацию дополнительных функциональных клавиш мышей и клавиатур.

Настраивать веб-камеры, добавлять профили и применять их.

Редактировать параметры звуковых устройств (гарнитур и наушников).

Изменять вид RGB-подсветки периферии.

В приложении присутствует большое количество различных опций для тонкой настройки оборудования. Ряд особенностей отличает Logitech G HUB от многих других аналогичных утилит. Среди них:

Программа способна работать только с периферией от Logitech, при отсутствии подключенных устройств бренда утилита не будет исправно запускаться.

Приложение имеет поддержку работы с разными профилями для быстрого переключения между сохраненными конфигурациями настроек, что удобно в случаях, когда компьютером с одним набором устройств Logitech пользуются несколько человек.

Утилита поддерживает drag-and-drop для настройки.

Наиболее часто подобные утилиты, схожие с Logitech G HUB, используют для настройки подсветки компьютерных мышей, клавиатур и гарнитуры. Они помогают выбрать нужную конфигурацию RGB из удобного графического интерфейса. Такая возможность актуальна на многих устройствах, так как большинство периферийных гаджетов не позволяет настроить подсветку без дополнительных приложений на компьютере.