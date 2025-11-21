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LM Studio

LM Studio

Программа для работы с языковыми моделями

5,0 (1)
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Актуальная версия 0.4.26
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История изменений

Версия 0.4.26

  • Исправлено определение CUDA в Windows on ARM.
  • Добавлена поддержка CUDA 13 в Windows on ARM.
  • Исправлена совместимость с Bionic.
  • Добавлена возможность запускать LM Studio вместе с Bionic: Bionic использует LM Studio для локального запуска моделей, пока LM Studio открыт.
  • Добавлена поддержка /v1/systemone для совместимых с Jev (TypeSafe AI) клиентов.
  • Добавлена поддержка /v1/decisions для совместимых с OpenAI клиентов.
  • Обновлён runtime llama.cpp до 2.50.0 (upstream b11337).
  • Исправления ошибок и усиление защиты.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 0.4.25
    • Добавлена возможность задавать дополнительные аргументы llama.cpp при загрузке моделей GGUF через LM Studio Engine Protocol.
    • Улучшена совместимость с черновыми моделями DSpark и DFlash.
    • Исправлено неправильное отображение размера контекста в списке загруженных экземпляров моделей.
    • Исправлена ошибка API /api/v1/chat, из-за которой текст и изображения разбивались на отдельные сообщения пользователя.
    • Повышена надёжность входа в учётную запись.

Оценки программы

5,0

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