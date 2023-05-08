Lightspark — программа для открытия/воспроизведения SWF-файлов (т.е. приложений, первоначально созданных для Adobe Flash Player) на компьютере. Приложение распространяется бесплатно. У десктопной версии графического пользовательского интерфейса не предусмотрено (работает через командную строку).

Программа Lightspark поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (для 32-х и 64-битных систем предусмотрены отдельные версии).

зачем нужна программа Lightspark?

Программа Lightspark представляет собой эмулятор Adobe Flash Player — более не обновляемого разработчиками плеера. С помощью данного эмулятора можно запускать на компьютере SWF-файлы — любой Flash-контент, будь то игры, приложения или видео.

Стоит иметь в виду, что программа Lightspark находится на стадии разработки, потому с ее помощью нельзя запустить абсолютно все существующие Flash-приложения. На официальной странице проекта сервиса GitHub представлен список некоторых поддерживаемых полностью и частично игр и приложений Flash (список постоянно обновляется).

Как пользоваться программой Lightspark?

Несмотря на отсутствие графического пользовательского интерфейса, пользоваться программой Lightspark довольно просто. С этим легко справятся пользователи, которые хотя бы раз использовали командную строку Windows. Приводим инструкцию по запуску SWF-файла (см. скриншоты для большего понимания):

Для удобства (не обязательно) устанавливаем программу в корень любого локального диска (например, на «D»), а SWF-файлы, которые следует запустить, помещаем в папку установки Lightspark.

Запускаем командную строку Windows: в «Диспетчере задач» (Ctrl + Shift + Esc) открываем меню «Файл», затем — «Запустить новую задачу», вводим в поле «Открыть» команду «cmd» и нажимаем «ОК».

Далее в командную строку нужно ввести команду вида: <путь до исполнимого файла lightspark.exe> <путь до запускаемого SWF-файла>. Если программа была установлена в корень локального диска «D», а SWF-файл помещен в папку с приложением, тогда команда будет выглядеть следующим образом:

D:/Lightspark/lightspark.exe D:/Lightspark/game.swf

В вашем случае вместо «game.swf» следует вводить название вашего SWF-файла (но его можно и переименовать).

Сразу после этого откроется новое окно, в котором будет отображено содержимое SWF-приложения. Само окно командной строки должно быть в это время открыто — его можно свернуть, но нельзя закрывать.