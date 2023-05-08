SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Lightspark

Lightspark

Программа для открытия SWF-файлов

3,4 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 0.8.7
Скачать 23 MB
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История изменений

Версия 0.8.7

Полезные статьи

Чем открыть SWF-файлы или как запустить Flash-игры без Flash-плеера?
Чем открыть SWF-файлы или как запустить Flash-игры без Flash-плеера?

Оценки программы

3,4

8 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Lightspark

1 отзыв

Яна

Здравствуйте, не открылась игра, и приложение вылетает