В данном списке представлены программы для замены Libre Hardware Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Libre Hardware Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Libre Hardware Monitor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Libre Hardware Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Libre Hardware Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Libre Hardware Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 6.2.1
Программа для проверки производительности компьютеров
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 0.31.0.0
Программа для сбора технических сведений о видеокарте
Версия 30.8
Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров
Версия 5.50
Диагностика компьютера и ПО
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 2.1
Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров
Версия 2.2.18
Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB