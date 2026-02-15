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Libre Hardware Monitor

Libre Hardware Monitor

Программа для мониторинга состояния компьютера

4,0 (2)
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Актуальная версия 0.9.6
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История изменений

Версия 0.9.6

  • Обновлён DiskInfoToolkit.
  • Добавлены недостающие элементы управления для GA-A320M.
  • Добавлена поддержка контроллера Arctic Fan Controller.
  • Обновлёны зависимости System.IO.Ports, System.Management и System.Threading.AccessControl.

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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