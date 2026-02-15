Libre Hardware Monitor — программа для мониторинга текущего состояния аппаратных компонентов ПК. Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Программа не имеет перевода на русский язык в текущей версии.
Зачем нужна программа Libre Hardware Monitor
В руках ответственного пользователя компьютер всегда находится под пристальным вниманием — ведь, как и любая техника, он требует постоянного контроля за своим состоянием. Перегрев, высокие нагрузки на процессор или видеокарту могут привести к снижению производительности или даже поломке оборудования. Программа Libre Hardware Monitor предлагает пользователям мощный инструмент для мониторинга состояния компонентов компьютера, помогая вовремя выявлять проблемы и оптимизировать работу системы.
Libre Hardware Monitor — программа, предназначенная для мониторинга состояния аппаратных компонентов ПК. Она позволяет отслеживать температуру, напряжение, частоту вращения вентиляторов, загрузку центрального и графического (видеокарты) процессоров, а также многие другие ключевые параметры, влияющие на работоспособность и производительность компьютера.
Libre Hardware Monitor находит применение в различных сферах:
- Оптимизация системы: выявление узких мест в производительности ПК.
- Диагностика проблем: обнаружение перегревов или неисправностей комплектующих.
- Разгон оборудования: мониторинг состояния системы при разгоне процессора и/или видеокарты.
- Сбор данных: Логирование параметров системы для дальнейшего анализа.
Функции программы Libre Hardware Monitor
Утилита Libre Hardware Monitor обладает достаточным набором функций для проведения полноценного мониторинга компьютера. Сюда относятся:
Мониторинг температуры
Libre Hardware Monitor позволяет отслеживать температуру ключевых комплектующих компьютера:
- Процессор (CPU);
- Видеокарта (GPU);
- Жесткие диски (HDD/SSD);
- Материнская плата.
Мониторинг напряжения и потребление мощности
Утилита Libre Hardware Monitor отображает напряжение на различных компонентах ПК, что помогает выявить проблемы с электропитанием (блоком питания).
Отслеживание частоты вращения вентиляторов
Libre Hardware Monitor показывает скорость вращения кулеров, что важно для контроля системы охлаждения. Программа способна мониторить скорость не только основных вентиляторов, охлаждающих процессор и видеокарту, но любых других, подключаемых напрямую к материнской плате.
Мониторинг загрузки процессора и видеокарты
Программа отображает текущую загрузку центрального и графического процессоров, что помогает оценить производительность системы во время выполнения ресурсоемких задач.
Отображение тактовой частоты
Libre Hardware Monitor показывает текущую тактовую частоту процессора и видеокарты. Кроме того, программа отображает максимально возможную тактовую частоту. При разгоне данного параметра пользователем вручную, утилита отобразит соответствующее значение.
Отображение сетевых параметров
Утилита способна отображать текущую загрузку всех действующих сетевых подключений, а также подсчитывать объем принятого и отправленного трафика за все время работы.
Удаленный мониторинг
Приложение Libre Hardware Monitor способно создавать виртуальный веб-сервер, что позволяет пользователю осуществлять мониторинг своего компьютера через любой браузер.
Гибкая настройка
Пользователи могут настраивать активировать и деактивировать отображение данных, выбирая только те параметры, которые им интересны. Также можно изменять частоту обновления данных в пределах от 250 мс до 10 сек и выполнять другие настройки.
Поддержка сенсоров
Libre Hardware Monitor поддерживает широкий спектр сенсоров, использующихся в компьютерных комплектующих от различных производителей, включая:
- Intel Core процессоры;
- AMD процессоры и видеокарты;
- NVIDIA видеокарты;
- Жесткие диски с поддержкой S.M.A.R.T.
Другими словами, Libre Hardware Monitor — это мощный и удобный инструмент для мониторинга состояния компьютера. Благодаря своей простоте и широким возможностям, программа стала популярной среди энтузиастов, системных администраторов и обычных пользователей.