Lenovo Vantage — программа для управления настройками, диагностики и оптимизации ноутбуков и настольных компьютеров Lenovo. С ее помощью можно настраивать работу батареи, обновлять драйверы и обеспечивать безопасность системы. Скачивание программы доступно из Microsoft Store.
Lenovo Vantage распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Управление батареей и продление срока службы
Программа предлагает режимы сохранения заряда, ограничивающие максимальный уровень заряда батареи для увеличения ее долговечности. Доступна функция быстрой зарядки, а также отображение подробной информации о состоянии аккумулятора и количестве циклов перезарядки.
Автоматическое обновление драйверов и BIOS
Lenovo Vantage проверяет наличие новых версий драйверов, прошивок и BIOS, автоматически загружает и устанавливает их. Это гарантирует стабильную работу устройства и закрывает уязвимости безопасности без необходимости вручную искать обновления на сайте производителя.
Диагностика и оптимизация производительности
Встроенная функция Smart Performance периодически сканирует систему, выявляет проблемы и предлагает решения для ускорения работы. Можно проверить состояние накопителя, памяти и других компонентов, а также запустить очистку временных файлов и оптимизацию автозагрузки.
Безопасность сети Wi-Fi
Программа анализирует доступные беспроводные сети и предупреждает о потенциально опасных подключениях, используя алгоритмы и различные данные. Это помогает избежать кражи данных в публичных сетях и защищает от подключения к мошенническим точкам доступа.
Защита идентификации и устройства
Lenovo Identity Advisor мониторит более 120 точек данных для выявления утечек личной информации. Lenovo Smart Lock, работающий на базе Absolute, позволяет удаленно заблокировать, найти или стереть данные с потерянного устройства, обеспечивая контроль над персональной информацией.
Настройки для геймеров
Для владельцев игровых устройств Legion доступен раздел Lenovo Vantage for Gaming, где можно настроить подсветку, производительность и другие параметры для игровых сессий, а также оптимизировать систему под конкретные игры.
Централизованное управление настройками устройства
В одном интерфейсе собраны настройки звука, камеры, дисплея, клавиатуры и других компонентов. Пользователь может быстро изменить параметры без необходимости открывать несколько утилит, а также получить доступ к справочной информации и поддержке.