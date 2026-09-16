Lenovo Vantage — программа для управления настройками, диагностики и оптимизации ноутбуков и настольных компьютеров Lenovo. С ее помощью можно настраивать работу батареи, обновлять драйверы и обеспечивать безопасность системы. Скачивание программы доступно из Microsoft Store.

Lenovo Vantage распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Управление батареей и продление срока службы

Программа предлагает режимы сохранения заряда, ограничивающие максимальный уровень заряда батареи для увеличения ее долговечности. Доступна функция быстрой зарядки, а также отображение подробной информации о состоянии аккумулятора и количестве циклов перезарядки.

Автоматическое обновление драйверов и BIOS

Lenovo Vantage проверяет наличие новых версий драйверов, прошивок и BIOS, автоматически загружает и устанавливает их. Это гарантирует стабильную работу устройства и закрывает уязвимости безопасности без необходимости вручную искать обновления на сайте производителя.

Диагностика и оптимизация производительности

Встроенная функция Smart Performance периодически сканирует систему, выявляет проблемы и предлагает решения для ускорения работы. Можно проверить состояние накопителя, памяти и других компонентов, а также запустить очистку временных файлов и оптимизацию автозагрузки.

Безопасность сети Wi-Fi

Программа анализирует доступные беспроводные сети и предупреждает о потенциально опасных подключениях, используя алгоритмы и различные данные. Это помогает избежать кражи данных в публичных сетях и защищает от подключения к мошенническим точкам доступа.

Защита идентификации и устройства

Lenovo Identity Advisor мониторит более 120 точек данных для выявления утечек личной информации. Lenovo Smart Lock, работающий на базе Absolute, позволяет удаленно заблокировать, найти или стереть данные с потерянного устройства, обеспечивая контроль над персональной информацией.

Настройки для геймеров

Для владельцев игровых устройств Legion доступен раздел Lenovo Vantage for Gaming, где можно настроить подсветку, производительность и другие параметры для игровых сессий, а также оптимизировать систему под конкретные игры.

Централизованное управление настройками устройства

В одном интерфейсе собраны настройки звука, камеры, дисплея, клавиатуры и других компонентов. Пользователь может быстро изменить параметры без необходимости открывать несколько утилит, а также получить доступ к справочной информации и поддержке.