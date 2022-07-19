LDPlayer — Android-эмулятор для запуска мобильных игр на компьютере. Утилита поддерживает возможность запуска нескольких копий одновременно, есть функция управления в играх через клавиатуру и компьютерную мышь и возможность записи видео и создания скриншотов с экрана эмулятора.
Через LDPlayer можно записывать отдельные скрипты. Интегрирована полноценная поддержка Google Play от Google — отсюда выполняется загрузка всех приложений и игр. В отличие от аналогичных эмуляторов, LDPlayer отличается высокой оптимизацией — утилита быстро запускается даже на слабых системах. В ПО есть возможность быстрой установки игр — для этого достаточно перетащить APK-файл в главное окно утилиты. Далее можно управляться приложением как на смартфоне или планшете — через длительное нажатие на иконку.
Программа LDPlayer работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows. Пользоваться всеми возможностями Android-эмулятора можно бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык.
КАК НАСТРОИТЬ LDPLAYER?
Программа LDPlayer для запуска Android-игр и приложений на компьютере предоставляет пользователям следующие функции:
- Управление с клавиатуры и мыши. Утилита дает возможность настроить различные параметры для управления с клавиатуры и мыши. Например, пользователи могут изменить параметры управления обзором в играх. Можно задать собственные клавиши для управления движением (взамен классическим WASD). Поддерживается возможность изменения параметров направления 3D-обзора — это полезная функция для шутеров от 1-го лица.
- В разделе с параметрами клавиатуры, есть функция создания макросов. Таким образом можно автоматизировать некоторые действия в играх, например, перезарядку. Благодаря макросу не придется каждый раз нажимать на клавишу R.
- Показывать счетчик FPS. В настройках программы LDPlayer можно активировать функцию показа счетчика FPS. Цифры будут отображаться в правом верхнем углу. Это позволяет проверить оптимизацию игры — чем больше FPS, тем более плавно работает игра.
- Запись операций. С помощью этой функции можно создать скрипт для автоматизации операций. Когда начинается процесс записи, программа запоминает все действия, которые выполняет пользователь. После этого скрипт можно запустить, чтобы начать выполнение записанных действий в автоматическом режиме.
- Виртуальный GPS. Полезная функция для приложений, которым требуется определить ваше местоположение. С помощью данной опции можно вручную указать, где находится пользователь — для этого нужно выбрать точку на Google Карте. После этого эмулятор будет автоматически указывать это местоположение в приложениях.
- Запись видео. Этот инструмент дает возможность записать видеоролик игрового процесса — например, прохождение определенного уровня или новый поставленный рекорд. В настройках записи можно указать четкость — качество видео. Чем лучше качество, тем больше размер исходного файла.
- Многооконный режим. В программе LDPlayer есть поддержка многооконного режима. Например, вы можете запустить две игры одновременно — с разных аккаунтов.
- Дополнительные настройки. Здесь пользователи могут выбрать разрешение окна Android-эмулятора — для планшетов и смартфонов. Также, доступна возможность установки необходимых параметров вручную. Можно выбрать ядро количество ядер процессора, которые будут активны во время работы эмулятора. Поддерживается функция определения количество оперативной памяти, которое будет использоваться для оптимальной работы программы.