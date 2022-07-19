LDPlayer — Android-эмулятор для запуска мобильных игр на компьютере. Утилита поддерживает возможность запуска нескольких копий одновременно, есть функция управления в играх через клавиатуру и компьютерную мышь и возможность записи видео и создания скриншотов с экрана эмулятора.

Через LDPlayer можно записывать отдельные скрипты. Интегрирована полноценная поддержка Google Play от Google — отсюда выполняется загрузка всех приложений и игр. В отличие от аналогичных эмуляторов , LDPlayer отличается высокой оптимизацией — утилита быстро запускается даже на слабых системах. В ПО есть возможность быстрой установки игр — для этого достаточно перетащить APK-файл в главное окно утилиты. Далее можно управляться приложением как на смартфоне или планшете — через длительное нажатие на иконку.

Программа LDPlayer работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows. Пользоваться всеми возможностями Android-эмулятора можно бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык.

КАК НАСТРОИТЬ LDPLAYER?

Программа LDPlayer для запуска Android-игр и приложений на компьютере предоставляет пользователям следующие функции: