SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
LatencyMon

LatencyMon

Программа для проверки стабильности функций компьютера по обработке звука

2,0 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.31
Скачать 3 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 7.31

  • Исправлена ошибка версии 7.30, из-за которой на вкладках Drivers и Processes всегда показывались нулевые значения.

Оценки программы

2,0

5 оценок Оценок пока нет

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