LatencyMon — программа для тестирования компьютера и компонентов ОС под управлением Windows на предмет поддержки функций обработки звука в режиме реального времени. Это условно-бесплатная утилита (бесплатная версия имеет функциональные ограничения) для операционных систем Windows 2000 и выше (32 бит и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа LatencyMon?

Сразу отметим, что программа LatencyMon создана для продвинутых пользователей — инженеров служб поддержки, сборщиков компьютерных систем, OEM-производителей, разработчиков ядер и профессионалов в области цифрового ауодио.

Программа позволяет быстро определить, подходит ли имеющийся в распоряжении пользователя Windows-компьютер для обработки звука в реальном времени, а также для решения связанных с этим задач. Утилита анализирует возможные причины опустошения буфера, измеряя задержки таймера ядра, отображая время выполнения задач механизмом вызова процедур (DPC) и обработчиком прерываний (ISR), а также сообщая об аппаратных сбоях типа «отказ страницы» (Hard Page Faults).

Утилита LatencyMon генерирует понятные отчеты, находит модули и процессы ядра, ответственные за задержку звука и связанные с ним неполадки. Также программа обеспечивает пользователя инструментами мониторинга ISR, DPC и счетчика отказа страниц.

В большинстве случаев утилита также находит драйверы и процессы, ответственные за функционирование DPC и ISR, отображает все выборочные данные, позволяя пользователю выполнять углубленный анализ.

Почему возникают задержки в обработке звука?

Windows не является операционной системой реального времени. Все запросы к ОС доставляются в упорядоченном виде. Нет никаких гарантий, что они будут доставлены в течение определенного периода времени — это являлось бы признаком операционной системы реального времени. Подобное не является проблемой для большинства устройств и задач, но это плохая новость для аудиоприложений, являющихся программным обеспечением реального времени, потому как им необходимо доставлять данные в подсистему и оборудование в буферах несколько раз в секунду.

Если один или несколько буферов не укладываются в сроки и не доставляются вовремя, это имеет слышимые последствия, которые распознаются как пропуски, щелчки и хлопки. При помощи программы LatencyMon пользователь сможет определить, что конкретно является причиной возникновения этих неполадок.

Причем здесь DPC и ISR?

Диспетчер потоков (планировщик) Windows, который является частью ядра, обрабатывает потоки на основе схемы приоритетов. Потокам с более высоким приоритетом будет предоставлено более длительное время выполнения (также известное как квант или квант времени), чем потокам с более низким приоритетом. Однако ядро также отслеживает различные прерывания, в т.ч., отправляемые обработчиком прерываний (ISR). Устройства, подключенные к компьютеру, могут прерывать процессор и вызывать выполнение своих собственных подпрограмм. Прерывание может произойти на том же процессоре, на котором работает аудиопрограмма. Любой поток, выполнявшийся на процессоре, на котором произошло прерывание, будет временно остановлен независимо от его приоритета.

В этом случае обработчик прерывания (ISR) может запланировать DPC (вызов отложенной процедуры) для разгрузки объема работы. DPC, скорее всего, сразу же запустится на том же процессоре. Это означает, что аудиоприложение будет немедленно остановлено до тех пор, пока не завершится выполнение процедур ISR и DPC. Связано с тем, что ISR и DPC работают с повышенным уровнем запроса прерываний (IRQL), т.е. они не могут быть вытеснены диспетчером потоков (планировщиком) Windows.

Поэтому, чтобы гарантировать быстродействие системы, подпрограммы ISR и DPC должны выполняться как можно быстрее. В рекомендациях говорится, что они не должны тратить более 100 мкс времени на выполнение, однако это часто не достигается из-за аппаратных факторов, не зависящих от разработчика драйвера. Если время выполнения становится слишком большим, аудиоприложение может оказаться не в состоянии своевременно доставлять аудиобуферы на аудиокарту.

Если такая проблема имеет место на тестируемом компьютере, LatencyMon поможет выявить ее.

Задержка обработки звука и аппаратные сбои типа «отказ страницы»

В Windows используется концепция виртуальной памяти, основанная на системе преобразования страниц, предоставляемой ЦП. Всякий раз, когда запрашивается адрес памяти, который недоступен в физической памяти (т.е. страница памяти не является резидентной), возникает INT 14. ОС, предоставленная обработчику INT 14, решит, как действовать дальше. Если страница, на которой находится адрес, известна Windows, но не является резидентной, Windows прочитает требуемую страницу из файла подкачки. Это называется отказом страницы и может занять много времени. Если страницу можно прочитать из области кэша жесткого диска, задержка будет минимальной. Однако, если системе необходимо физически прочитать данные из секторов диска, это, опять-таки, займет много времени. Если аудиопрограмма столкнется с отказом страницы во время воспроизведения, это почти наверняка будет иметь негативные последствия, такие как пропадание звука, щелчки или хлопки.

Сбои страниц — очень распространенная, но часто упускаемая из виду причина неполадок со звуком в аудиоприложениях. Особенно часто подобные сбои возникают с аудиопрограммами, потребляющими много памяти (например, сэмплеры). Возможные решения проблемы — увеличение объема оперативной памяти или полное отключение файла подкачки. Обратите внимание, если отключить файл подкачки, системе может не хватить памяти на выполнение других задач. Также система больше не будет создавать файлы аварийного дампа в случае сбоев.