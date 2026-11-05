KYOCERA Net Viewer — программа для управления сетевыми устройствами печати Kyocera. Позволяет отслеживать состояние, настраивать параметры, обновлять прошивку и вести учет печати с одного рабочего места.

Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 10 и 11 и имеет русифицированный интерфейс.

Зачем нужна программа KYOCERA Net Viewer?

Когда в офисе или дома несколько принтеров и МФУ Kyocera, следить за каждым устройством по отдельности неудобно: приходится открывать веб-интерфейс каждого, проверять уровень тонера, состояние бумаги и очередь заданий. Net Viewer собирает эти данные в одном окне. Программа автоматически находит устройства в сети, показывает их состояние и позволяет управлять ими удаленно, не переходя на страницы отдельных аппаратов.

Также программа фиксирует количество напечатанных страниц, позволяет считать печать по пользователям и подразделениям, а также отслеживать расход тонера. Это помогает планировать закупки расходных материалов и понимать, какие устройства используются активнее.

Ниже будут перечислены основные функции и возможности KYOCERA Net Viewer.

Автоматическое обнаружение устройств в сети

Программа сканирует локальную сеть и находит подключенные принтеры и МФУ Kyocera. Пользователю не нужно вручную вводить IP-адреса каждого устройства. Достаточно указать диапазон адресов или запустить поиск, и Net Viewer составит список доступной техники.

Мониторинг состояния и расходных материалов

В главном окне отображается состояние каждого устройства: готовность к работе, уровень тонера, наличие бумаги, возможные ошибки. Если на одном из принтеров заканчивается картридж или возникает замятие, это сразу видно в сводке.

Удаленная настройка параметров устройства

Через Net Viewer можно изменять настройки принтера и МФУ без перехода в веб-интерфейс. Доступны параметры сети, печати, сканирования и другие опции, предусмотренные моделью. Изменения применяются к выбранному устройству или сразу к группе. Для тех, кто обслуживает несколько однотипных аппаратов, это экономит время: не нужно повторять одни и те же действия на каждом устройстве.

Обновление прошивки на нескольких устройствах

Программа позволяет устанавливать обновления прошивки удаленно. Администратор выбирает устройства и запускает обновление, не посещая каждое из них. Это снижает трудозатраты и уменьшает риск пропустить важное исправление безопасности или функции.

Учет печати и анализ использования

Net Viewer собирает счетчики напечатанных страниц, позволяет отслеживать расход тонера и формировать отчеты по пользователям и подразделениям. Данные можно экспортировать для дальнейшего анализа.

Управление адресной книгой и пользователями

Через программу можно редактировать адресную книгу устройства, добавлять контакты и группы, импортировать записи из файла. Для МФУ с функцией отправки сканов по электронной почте или факсу это упрощает настройку. Вместо того чтобы вводить каждый адрес через панель управления аппарата, можно подготовить список на компьютере и загрузить его в устройство.

Уведомления о событиях по электронной почте

Программа может отправлять оповещения при возникновении проблем: замятие бумаги, низкий уровень тонера, ошибка устройства. Уведомления приходят на указанный адрес, что позволяет реагировать оперативно.

Настраиваемые представления и группы устройств

Net Viewer позволяет создавать представления, в которых устройства сгруппированы по определенным критериям. Например, можно вывести все принтеры с низким уровнем тонера или все аппараты определенной модели. Представления можно сохранять и переключаться между ними в зависимости от задачи.

Отчеты и экспорт данных

Программа формирует отчеты по состоянию устройств и использованию печати. Данные можно экспортировать для дальнейшей обработки в таблицах или для передачи руководству.

Работа в локальной сети и удаленный доступ

Net Viewer предназначена для управления устройствами в сети. Она работает как в пределах одного офиса, так и при подключении к удаленным площадкам, если сеть настроена соответствующим образом.

Как пользоваться программой KYOCERA Net Viewer

При первом запуске программа предлагает найти устройства в сети. Можно указать диапазон IP-адресов или запустить автоматический поиск. Net Viewer просканирует сеть и покажет найденные принтеры и МФУ. Если какое-то устройство не обнаружилось, стоит проверить, включено ли оно, подключено ли к сети и не блокирует ли брандмауэр запросы программы.

После добавления устройств открывается главное окно со списком техники. В нем отображается состояние каждого аппарата: готовность, уровень тонера, ошибки. Для получения подробной информации нужно выбрать устройство. Для настройки параметров используется раздел конфигурации, где можно изменить сетевые настройки, параметры печати и другие опции. Для обновления прошивки выбирается соответствующая команда и устройства, на которые нужно установить обновление.

Для настройки уведомлений нужно указать адрес электронной почты и выбрать события, о которых программа будет сообщать. Для создания отчета используется раздел отчетности: выбираются устройства и параметры, после чего формируется сводка. Экспорт данных выполняется через меню сохранения.

Для управления адресной книгой нужно открыть соответствующее устройство и выбрать раздел адресной книги. Там можно добавлять контакты, создавать группы и импортировать записи из файла. После редактирования изменения сохраняются в устройстве.