KYOCERA Client Tool — программа для настройки и обслуживания многофункциональных устройств Kyocera, позволяющая управлять параметрами печати, сканирования и копирования, проверять состояние устройства и обновлять прошивку с компьютера.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Kyocera, работает на Windows 10 и 11 и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа KYOCERA Client Tool?

Client Tool создана для работы с одним устройством. Если KYOCERA Net Viewer управляет большим количеством техники, то Client Tool подходит для дома или небольшого офиса, где нужно быстро изменить настройки конкретного МФУ, проверить его состояние или выполнить обслуживание. Программа устанавливается вместе с драйверами и предоставляет доступ к параметрам, которые не всегда удобно менять через панель управления аппарата. Также с помощью нее можно запускать очистку, проверять состояние расходных материалов и обновлять прошивку.

Мониторинг состояния устройства

Программа показывает текущее состояние МФУ: готовность к работе, уровень тонера, наличие бумаги, возможные ошибки. Если устройство требует внимания, это сразу видно в главном окне.

Настройка параметров печати, сканирования и копирования

Через Client Tool можно изменить параметры по умолчанию для основных функций устройства. Например, задать формат бумаги, качество печати, разрешение сканирования или тип оригинала. Изменения сохраняются в устройстве и применяются при следующих заданиях. Удобно, когда можно один раз настроить и потом не думать об этом в дальнейшей работе.

Управление адресной книгой

Программа позволяет редактировать адресную книгу устройства: добавлять контакты, создавать группы, импортировать записи из файла. Для МФУ с функцией отправки сканов по электронной почте или факсу это упрощает настройку. Вместо того чтобы вводить каждый адрес через панель управления аппарата, можно подготовить список на компьютере и загрузить его в устройство.

Обслуживание и очистка

Client Tool предоставляет доступ к процедурам обслуживания, включая очистку печатающей головки или других узлов, если это предусмотрено моделью. Для тех, кто сталкивается с дефектами печати, такие процедуры помогают восстановить работоспособность устройств без обращения в сервис.

Диагностика и просмотр отчетов

Client Tool позволяет получить информацию о состоянии устройства, счетчики напечатанных страниц и другие данные. Это полезно при обращении в поддержку или для планирования замены расходных материалов.

Настройка сети и параметров подключения

Для сетевых моделей через Client Tool можно проверить параметры подключения, изменить IP-адрес или другие сетевые настройки. Это удобно, если устройство переехало в другую подсеть или требуется настроить его для работы в офисе.

Как пользоваться программой KYOCERA Client Tool

При первом запуске Client Tool находит подключенное устройство и отображает его состояние. Если устройство не обнаружено, стоит проверить подключение и убедиться, что драйвер установлен. Для сетевых моделей может потребоваться указать IP-адрес вручную.

Для изменения параметров нужно выбрать соответствующую вкладку: печать, сканирование, копирование или адресная книга. В открывшемся окне задаются нужные значения и сохраняются изменения. Для обслуживания используется раздел с процедурами очистки и обновления. Для обновления прошивки выбирается команда проверки и установки.

Для управления адресной книгой нужно открыть соответствующий раздел, добавить или импортировать контакты, сохранить изменения в устройстве. Для диагностики используется раздел с отчетами и счетчиками.