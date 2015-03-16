Утилита "Конвертер FB2 в LRF" предназначена для владельцев устройств LIBRIe и SonyReader, так как позволяет в одно нажатие сконвертировать книги формата FB2 в достаточно экзотический тип файлов SonyLRF.

Конвертер даже не нуждается в установке, в реестр также не вносится никаких изменений. Он должен быть расположенным в удобном пользователю каталоге на жестком диске компьютера. Программа по умолчанию содержит лишь одну кнопку, но есть возможность конвертировать другие форматы файлов, а также добавлять или удалять пункты из контекстного меню.