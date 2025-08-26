В данном списке представлены программы для замены Koboldcpp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Koboldcpp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Koboldcpp.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Koboldcpp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Koboldcpp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Koboldcpp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 0.40.6
Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах
Версия 0.4.26
Программа для работы с языковыми моделями
Версия 1.18.2
Программа для работы с различными типами нейросетевых моделей на ПК пользователя.
Версия 3.18
Программа для локальной работы с нейросетевыми моделями.
Версия 0.6.10
Программа для локального запуска нейронных сетей.
Версия 3.10.0
Пространство для запуска языковых моделей и работы с ними локально.