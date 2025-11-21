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Koboldcpp

Koboldcpp

Программа для развертывания языковых моделей на локальном устройстве

5,0 (2)
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Актуальная версия 1.123.1
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.123.1

  • Добавлена поддержка Qwen Image 2.1 для генерации и редактирования изображений.
  • Сильно доработан встроенный KoboldCpp Agent: добавлены команды /save и /load, настройка подтверждений, /usage, /autocompact, вставка нескольких строк через /paste и другие улучшения.
  • Улучшен batched mode: теперь он поддерживает стандартные sampler-ы, grammar, tool calls и vision.
  • Исправлены проблемы с tool calling, включая зависания и ошибки разбора для Mistral.
  • Исправлена ошибка с rep_pen_range, которая могла приводить к нехватке памяти.
  • Исправлено парсирование целых чисел в grammar.
  • Исправлена работа vision для oldpc-сборок.
  • Добавлена защита от преждевременной выгрузки модели во время batch-запроса.
  • Добавлен шаблон Spark X2.5.
  • Флаги --jinjatools и --multiuser объявлены устаревшими: --jinjatools теперь включается автоматически через --jinja, а лимит очереди задаётся через --queuelimit.
  • Исправлена работа remotetunnel при запуске из другого рабочего каталога.
  • Исправлены разные мелкие ошибки и обновлены API-документация, readme и Kobold Lite.
  • Можно сохранять несколько своих OpenAI endpoint-ов в избранное.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 1.123
    • Добавлена поддержка Qwen Image 2.1 для генерации и редактирования изображений.
    • Сильно доработан KoboldCpp Agent: добавлены режимы подтверждения, команды /save и /load, /usage, /autocompact и /paste, а также запуск с --agentload.
    • Улучшен batched mode: он теперь поддерживает обычные samplers, grammar, tool calls и vision.
    • Исправлена ошибка с переполнением rep_pen_range, из-за которой мог возникать аварийный расход памяти.
    • Исправлена поддержка старых видеорелизов, а также несколько проблем с parser для tool calling.
    • Добавлен Spark X2.5 template.
    • --jinjatools теперь устарел: Jinja tools включаются автоматически через --jinja, а --multiuser заменён на --queuelimit.
    • Обновлены Kobold Lite и другие общие исправления и улучшения из upstream.
  2. Версия 1.122.1
    • Скрипт koboldcpp.sh теперь автоматически оптимизирует сборку под текущую платформу; для переносимых сборок нужно явно включать режим portable.
    • Добавлена генерация аудиокодов при использовании языковой модели для создания текстов песен.
    • Улучшен интерфейс генерации музыки.
    • Добавлена отправка служебных keepalive-данных при потоковой работе инструментов и синхронных текстовых запросах.
    • Улучшена обработка максимального количества выходных токенов при заполненном контексте.
    • Обновлён Kobold Lite и внесены дополнительные исправления.
    • Добавлены новые модели и улучшения из upstream-проекта.
    • В исправлении 1.122.1 уменьшено количество лишних сообщений в терминале.
    • Параметр --agent теперь можно использовать вместе с --cli в одном терминальном сеансе.

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Установка локальных моделей с помощью KoboldCpp
Установка локальных моделей с помощью KoboldCpp

Оценки программы

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