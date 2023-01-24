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Аналоги Kingston SSD Manager

В данном списке представлены программы для замены Kingston SSD Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kingston SSD Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Samsung SSD Magician
Samsung SSD Magician

Версия 9.0.1.950

Программа для обслуживания SSD-накопителей Samsung

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (9)
Crucial Storage Executive
Crucial Storage Executive

Версия 11.11

Программа для обслуживания SSD-накопителей Crucial от Micron Technology

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Intel Memory and Storage Tool (MAS)
Intel Memory and Storage Tool (MAS)

Версия 2.2

Программа для обслуживания SSD-накопителей Intel

Оценок пока нет
ADATA SSD Toolbox
ADATA SSD Toolbox

Версия 4.1.3

Программа для обслуживания SSD-дисков ADATA

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)