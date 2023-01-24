Kingston SSD Manager — программа для мониторинга технического состояния, получения различных сведений и управления SATA и NVMe твердотельными накопителями (SSD-дисками) производства компании Kingston. Это бесплатная фирменная утилита для компьютеров под управлением Windows 8/8.1, 10 и 11 (версия 1.1.х.х для 32-х и 64-разрядных ОС, 1.5.х.х — только для 64-битных Windows 10 и 11). Программа распространяется бесплатно. Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Kingston SSD Manager?

Kingston SSD Manager — это утилита, которая предоставляет пользователям возможность отслеживать и управлять различными аспектами функционирования твердотельных накопителей Kingston. Программа предназначена для:

Мониторинга технического состояния («здоровья» дисков) и использования дискового пространства.

Просмотра идентификационных данных накопителя, включая название модели, серийный номер, версию микропрограммы (прошивки) и другую соответствующую информацию.

Просмотра и экспорта подробных отчетов о состоянии диска.

Обновления управляющей микропрограммы (прошивки) SSD-накопителя

Надежного (без возможности восстановления любыми имеющимися способами) удаления данных с диска.

Управления функционалом самошифрования стандартов TCG Opal и IEEE

Отдельно отметим способность утилиты Kingston SSD Manager выделения под хранение пользовательских данных дополнительного дискового пространства из служебной области «Host Protected Area» (HPA). Другими словами, программа позволяет увеличить объем дискового пространства за счет сокращения размера названной служебной области. Но здесь стоит иметь в виду, что область HPA постепенно сокращается по мере выхода из строя ячеек памяти SSD-диска (чего невозможно избежать). Т.е. если пользователь решит задействовать все имеющееся служебное дисковое пространство под хранение данных, в будущем он может столкнуться с возникновением «битых» ячеек (аналог «битых» секторов у жестких дисков) и, как следствие, повреждением данных раньше положенного срока.

Как пользоваться программой Kingston SSD Manager

В левой части основного окна программы расположена область, в которой отображаются все (или всего один) подключенные к компьютеру твердотельные накопители Kingston. Здесь же находится кнопка «Refresh», по нажатии на которую запускается функция сканирования ПК на наличие подключенных SSD-дисков. При выборе диска из списка в нижней части окна отобразится следующая информация о нем:

Объем использованного дискового пространства в целом и в каждом из созданных разделов.

Текущее технического состояние диска и примерный остаточный срок службы в процентном выражении.

Индикатор износа ячеек памяти SSD и количество пока еще не задействованных запасных ячеек памяти (та самая служебная область HPA, о которой было сказано выше).

Текущая температура диска и общее время использования в часах.

Индикатор износа твердотельного накопителя, расположенный в нижней части основного пользовательского интерфейса, отображает оставшийся ресурс записи на выбранного SSD-диска Kingston в процентах. Совершенно новый диск будет иметь значение 100%. Это значение начнет уменьшаться по мере использования диска с течением времени.

Индикатор износа SSD можно использовать для проверки статуса условной гарантии SSD Kingston. Значение 1% для Диски SATA или 0% для дисков NVMe означают, что гарантия на диск истекла. Желательно сделать резервную копию данных и прекратить использование дисков, значение индикатора износа которых достигло 1% или меньше.

Вкладка «Firmware» (прошивка)

Во вкладке «Firmware» представлена следующая информация о диске:

Путь к физическому устройству;

Информация об объеме дискового пространства;

Поставщик/модель;

Серийный номер;

Версия прошивки.

Если для SSD доступна новая версии прошивки, пользователь может нажать кнопку «Обновление прошивки», чтобы начать процесс автоматического ее скачивания и установки.

Вкладка «Operations» (операции)

В этой вкладке приведен список специальных операции, которые могут быть применены к твердотельному накопителю. Например, отсюда запускается процедура удаления ненужных данных «TRIM», а также выполняется выделение дискового пространства под хранение данных из служебной области HPA.

Эта вкладка будет скрыта, если диск SSD не поддерживает какие-либо специальные операции.

Вкладка «Health» (здоровье/состояние)

Здесь можно отслеживать различные параметры (атрибуты «здоровья»), связанные с техническим состоянием SSD-диска. Атрибуты с цветными датчиками рядом с позволяют быстро отслеживать их состояние. Во вкладке можно найти таблицу, в которой перечислены все поддерживаемые атрибуты работоспособности вместе с их техническими данными и значениями:

Атрибут: номер и описание атрибута.

Normalized: Текущее нормализованное значение атрибута.

Худшее: Наименьшее зарегистрированное нормализованное значение атрибута.

Порог: значение, которое атрибут не должен превышать при нормальной работе.

Raw: необработанное значение атрибута.

Флаги: количество флагов, связанных с атрибутом.

При клике по кнопке «Export Data» выполняется сохранение всех данных, касающихся технического состояния диска, в файл.

Вкладка «Security» (безопасность)

Вкладка «Security» позволяет управлять и просматривать состояние следующих функций безопасности SSD:

ATA Security (безопасность ATA): просмотр текущего состояния ATA Security. Здесь можно запустить функцию безвозвратного удаления всех данных с SSD-диска и возврата его в исходное состояние, если он подключен к ПК в качестве дополнительного накопителя.

TCG Opal: просмотр состояния функции самошифрования. Доступна только для SSD, поддерживающих данную спецификацию. Как и в предыдущем случае, отсюда можно запустить функцию удаления данных и возврата диска к исходному состоянию. Разница в том, что удаление осуществляется криптографически.

IEEE 1667: просмотр текущего состояния IEEE 1667 у дисков, поддерживающих данную спецификацию. Пользователь может включить или отключить поддержку IEEE 1667, нажав соответствующую кнопку. Рекомендуется включать IEEE 1667 только в том случае, если пользователь планирует использовать аппаратное шифрование BitLocker в соответствии со стандартом Microsoft eDrive.

Вкладка «Events» (события)

Вкладка «Events» содержит журнал событий, в котором фиксируются все действия с момента запуска приложения.