Kingo Root — программа для получения root-прав (прав доступа администратора) на смартфонах и планшетах под управлением Android, начиная с версии 4.4 и заканчивая 10 (на момент написания обзора). Это полностью бесплатное приложение для компьютеров под управлением ОС Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (машинный).

Зачем нужна программа Kingo Root?

Kingo Root — узкоспециализированная программа, предназначенная для получения администраторских прав доступа (или root-прав) к смартфонам и планшетам под управлением Android. Это обеспечит владельца Android-девайса такими возможностями, как, например:

Установка мобильных приложений, взаимодействующих непосредственно с системными файлами Android, изменяющих системные настройки мобильной ОС и выполняющих ряд других действий, требующих права администратора.

Блокировка рекламы в пользовательском интерфейсе Android и в других установленных на устройство приложениях (осуществляется посредством других мобильных утилит, требующих root-прав).

Удаление приложений, деинсталляция которых невозможна обычным способом (как правило, это приложения, встроенные в Android-смартфон/планшет производителем устройства).

Активация скрытых опций и функций телефона/планшета, а также выставление ранее недоступных значений у различных системных параметров Android.

Как пользоваться программой Kingo Root?

Приложением Kingo Root смогут воспользоваться даже те пользователи, которые впервые узнали о существовании root-прав. Для этого достаточно выполнить несколько простых шагов:

Включить на Android-девайсе «Отладку по USB» (у каждой отдельной модели смартфона/планшета опция отладки по USB активируется по-разному, и как именно это сделать на имеющемся девайсе, можно найти в сети).

Запустить программу Kingo Root и подключить USB-кабель к устройству.

Дождаться, пока утилита Kingo Root загрузит и установит нужные драйвера для компьютера (не всегда требуется).

Нажать на кнопку «Root» дождаться получения root-прав.

Готово.

По словам авторов, программа Kingo Root способна предоставить root-доступ к любым существующим моделям Android-устройств. Но на практике этого не всегда удается добиться (особенно, если речь идет о смартфонах и планшетах широко разрекламированных брендов).