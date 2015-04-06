SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Keylogger (MIPCO Personal Monitor)

В данном списке представлены программы для замены Keylogger (MIPCO Personal Monitor). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Keylogger (MIPCO Personal Monitor), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

JETLOGGER
JETLOGGER

Версия 2.54

Программа для отслеживания действий пользователя за компьютером

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
NeoSpy
NeoSpy

Версия 6.2

Программа для отслеживания действий пользователей за компьютером

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Mipko Time Sheriff
Mipko Time Sheriff

Версия 8.9.3

Программа для родительского контроля учетных записей Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
SpyGo Ultima
SpyGo Ultima

Версия 3.1.41030

Контроль активности пользователей компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (5)