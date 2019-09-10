В данном списке представлены программы для замены KeyDominator 3. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KeyDominator 3, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены KeyDominator 3.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KeyDominator 3, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены KeyDominator 3. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KeyDominator 3, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 3.2.3
Программа-автокликер для мышки
Версия 1.3.5
Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш
Версия 2.0.19
Программа для создания макросов управления системой Windows
Версия 2.2.3.8
Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре
Версия 1.9
Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре
Версия 1.77
Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь
Версия 1.15.460
Программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью и создания горячих клавиш
Версия 4.13.014
Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши