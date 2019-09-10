SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Key Presser

В данном списке представлены программы для замены Key Presser. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Key Presser, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Speed Auto Clicker
Speed Auto Clicker

Версия 1.0.0

Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (157)
Keyran
Keyran

Версия 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (15)
GhostMouse
GhostMouse

Версия 3.2.3

Программа-автокликер для мышки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
Automatic Mouse And Keyboard
Automatic Mouse And Keyboard

Версия 6.7.9.2

Программа для записи и воспроизведения движений и кликов мышью

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
BotMeK
BotMeK

Версия 1.3.9

Программа-автокликер для создания макросов клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (100)
OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
Mouse Clicker
Mouse Clicker

Версия 2.4.0.2

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
KeyDominator 3
KeyDominator 3

Версия V2025.0106

Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Auto Keyboard Presser
Auto Keyboard Presser

Версия 1.9

Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
Free Mouse Clicker
Free Mouse Clicker

Версия 1.0.6.0

Программа для выполнения автоматических клиов мышью

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (9)
GS AutoClicker
GS AutoClicker

Версия 3.1.4

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Clickermann
Clickermann

Версия 4.13.014

Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (128)