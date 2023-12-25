Key Presser – утилита для настройки непрерывного удержание одной или нескольких клавиш на клавиатуре. Также можно установить время, через которое будет срабатывать нажатие – через каждую секунду, минуту, полчаса, час и т. д. Промежуток можно установить любой.
Программа Key Presser условно-бесплатная. Пробная версия позволяет зажать клавишу только на одну минуту – после этого необходим повторный запуск комбинацией Ctrl+1, и так каждую минуту. Покупка полной версии программы уберет данное ограничение.
Основные возможности утилиты:
- выбор любой клавиши для зажатия, поддержка системных клавиш-модификаторов (Alt, Ctrl, Shift);
- настройка временного интервала между нажатиями вплоть до миллисекунд;
- наличие горячих клавиш для быстрого запуска (Ctrl+1) и остановки процесса (Ctrl+2);
- интуитивно понятный интерфейс.
Key Presser значительно упростит игровой процесс в моменте, когда нужно постоянно нажимать одну и ту же клавишу. Особенно это актуально в шутерах.
Как настроить удержание клавиш на клавиатуре?
- После открытия программы, в разделе «The Key to Press» выберите нужную клавишу или комбинацию клавиша + клавиша-модификатор («Use Key Modifiers»).
- Выберите опцию – непрерывное удержание («Hold the Kay continuously») или удержание с интервалом («Delay a fixed time between two key press events»). При выборе второго варианта укажите интервал, введя число и выбрав соответствующую единицу измерения.
- Если нажать в открытой утилите на кнопку «Start», незамедлительно запустится процесс зажатия клавиши. Если эта функция нужна только во время игры, стоит открыть ее, и уже в процессе нажать комбинацию горячих клавиш Ctrl+1. Для остановки процесса воспользуйтесь комбинацией Ctrl+2.