Key Presser – утилита для настройки непрерывного удержание одной или нескольких клавиш на клавиатуре. Также можно установить время, через которое будет срабатывать нажатие – через каждую секунду, минуту, полчаса, час и т. д. Промежуток можно установить любой.

Программа Key Presser условно-бесплатная. Пробная версия позволяет зажать клавишу только на одну минуту – после этого необходим повторный запуск комбинацией Ctrl+1, и так каждую минуту. Покупка полной версии программы уберет данное ограничение.

Основные возможности утилиты:

выбор любой клавиши для зажатия, поддержка системных клавиш-модификаторов (Alt, Ctrl, Shift);

настройка временного интервала между нажатиями вплоть до миллисекунд;

наличие горячих клавиш для быстрого запуска (Ctrl+1) и остановки процесса (Ctrl+2);

интуитивно понятный интерфейс.

Key Presser значительно упростит игровой процесс в моменте, когда нужно постоянно нажимать одну и ту же клавишу. Особенно это актуально в шутерах.

Как настроить удержание клавиш на клавиатуре?