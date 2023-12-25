SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Key Presser

Key Presser

Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре

2,4 (10)
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Актуальная версия 2.2.3.8
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История изменений

Версия 2.2.3.8

Оценки программы

2,4

10 оценок Оценок пока нет

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